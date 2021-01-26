Якісна дошкільна освіта в Україні: експерти розповіли про методику ECERS-3 для педагогів

У вівторок, 26 січня, відбувся вебінар для педагогів, на якому обговорили якісний освітній простір, умеблювання для гри та навчання дітей дошкільного віку відповідно до міжнародної методики ECERS-3.
Джерело: пресслужба МОН
Це вже третій вебінар із серії "Якісна дошкільна освіта", в якому беруть участь представники Українського інституту розвитку освіти та команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України.
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Вебінари створено за підтримки ЮНІСЕФ Україна та проєкту "Підтримка реформи дошкільної освіти в Україні", а реалізовуються заходи в межах програми "Демократична школа" Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" та Європейським центром імені Вергеланда.
ECERS-3 – це міжнародна методика з оцінювання дошкільного освітнього середовища, описана у форматі шкали, яка містить:
Оцінювання в закладах дошкільної освіти проводять сертифіковані експерти, які спостерігають за взаємодією дітей віком від 3 до 5 років протягом 3 годин під час звичайного дня в дитячому садку.
До уваги береться організація кімнат, розташування, умеблювання, іграшки, взаємодія дітей між собою та з вихователем, а також педагога з батьками.
Кожен з параметрів оцінюють від 1 (незадовільно) до 7 (відмінно), відповідно до індикаторів. Середній бал за підшкалою вираховується за всіма оцінками параметрів.
Спікери докладно розібрали кожен з параметрів двох підшкал, які можуть допомогти покращити якість освітнього процесу в дитячих садках.
Основними темами третього вебінару стали:
Відео з третього вебінару можна переглянути на сторінці МОН у Фейсбук.
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Згідно з ECERS-3, педагоги повинні не тільки займатися вихованням та навчанням дітей дошкільного віку, але й піклуватися про ефективність, зручність та доступність середовища.