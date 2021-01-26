У вівторок, 26 січня, відбувся вебінар для педагогів, на якому обговорили якісний освітній простір, умеблювання для гри та навчання дітей дошкільного віку відповідно до міжнародної методики ECERS-3.

Джерело: пресслужба МОН

Це вже третій вебінар із серії "Якісна дошкільна освіта", в якому беруть участь представники Українського інституту розвитку освіти та команди підтримки реформ Міністерства освіти і науки України.

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Вебінари створено за підтримки ЮНІСЕФ Україна та проєкту "Підтримка реформи дошкільної освіти в Україні", а реалізовуються заходи в межах програми "Демократична школа" Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" та Європейським центром імені Вергеланда.

Що відомо про методику ECERS-3

ECERS-3 – це міжнародна методика з оцінювання дошкільного освітнього середовища, описана у форматі шкали, яка містить:

6 підшкал;

35 параметрів;

468 індикаторів.

Оцінювання в закладах дошкільної освіти проводять сертифіковані експерти, які спостерігають за взаємодією дітей віком від 3 до 5 років протягом 3 годин під час звичайного дня в дитячому садку.

До уваги береться організація кімнат, розташування, умеблювання, іграшки, взаємодія дітей між собою та з вихователем, а також педагога з батьками.

Кожен з параметрів оцінюють від 1 (незадовільно) до 7 (відмінно), відповідно до індикаторів. Середній бал за підшкалою вираховується за всіма оцінками параметрів.

Що обговорювали на вебінарі

Спікери докладно розібрали кожен з параметрів двох підшкал, які можуть допомогти покращити якість освітнього процесу в дитячих садках.

Основними темами третього вебінару стали:

підшкала "Простір і вмеблювання", параметри й індикатори, які вона містить;

підшкала "Повсякденні практики особистого догляду", – відповідні параметри та індикатори;

практичні поради для педагогів із застосування ECERS-3 в освітньому процесі.

Відео з третього вебінару можна переглянути на сторінці МОН у Фейсбук.

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Практичні поради застосування ECERS-3 для педагогів

Згідно з ECERS-3, педагоги повинні не тільки займатися вихованням та навчанням дітей дошкільного віку, але й піклуватися про ефективність, зручність та доступність середовища.

Внутрішній простір. Педагогам потрібно звертати увагу на те, наскільки зручно дітям користуватися інфраструктурою приміщення. Варто враховувати, чи правильно поділені ігрові та навчальні зони, яка висота порогів та якої ширини дверні отвори, чи не виникає в дошкільнят труднощів доступу до необхідних ресурсів навчально-виховного процесу.

Достатня м'якість. Необхідно забезпечити якомога менше твердих поверхонь. Жорсткі предмети інтер'єру та іграшки варто мінімізувати, замінивши м'якими та безпечними.