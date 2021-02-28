Якими законами фізики нехтують у фільмах та що варто переглянути з учнями: перелік

28 лютого 2021 , 16:04
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Джерело:

"Нова українська школа"

Експерти стверджують, що закони фізики навіть на різних планетах залишаються непохитні. Проте у фільмах цим іноді нехтують, і через це у дітей може складатися неправильне уявлення.

Читайте у матеріалі, які принципи фізики найчастіше порушують у кіно, та в яких фільмах їх найбільше дотримуються.

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Цей перелік можна використовувати на уроках фізики, аби зробити їх більш інтерактивними.

12 законів фізики, якими нехтують у фільмах про космос

Доктор Крістофер Берд пише, що у фільмах про космос найбільше порушують такі правила:

  • Звуку в космосі немає

Звук – це коливання повітря. А оскільки в космосі немає повітря, то немає і звуку. Тому, наприклад, космічний корабель має вибухати беззвучно. Натомість, наприклад, у "Зоряних війнах" відбувається навпаки.

  • Лазерні промені – невидимі

Ми бачимо світло, коли воно відбивається від об’єкта або коли джерело світла направлене в очі. А в космосі практично немає об’єктів, тому лазерний промінь, що стріляє в космосі, буде невидимим.

  • Ніщо не може рухатися швидше за світло

І це незалежно від того, наскільки розвинені технології. Адже подорожі до інших планет у нашій Сонячній системі займають місяці або роки, а подорожі до інших зірок – від десятиліть до століть.

  • Прискорення створює інерційні сили

Коли космічний корабель прискорюється, пасажири мають різко відкинутися назад через силу інерції. Неможливо нейтралізувати або заблокувати інерційні сили, бо вони спричинені рухом самих об’єктів.

  • У космосі неможливо повернути

Аби повернути, треба повітряна подушка, від якої можна відскочити. Оскільки в космосі немає повітря, повороти неможливі. Космічні кораблі повинні зупинитися, повернутися, переорієнтовуючись у бажаний напрямок, а потім запустити свої двигуни.

  • Люди у вакуумі не вибухають

Людські тканини досить міцні, щоби протистояти дисбалансу між внутрішнім тиском і космічним вакуумом. У фільмах “Зоряний шлях” та “Зоряні війни” дотримано тільки цього правила.

  • Космічна зброя має необмежений радіус дії

Оскільки в космосі практично немає тертя, немає землі, куди можна потрапити, і майже немає об’єктів, які можуть заважати. Кулі, ракети, бомби та лазерні промені вічно подорожують у космосі.

  • Чорна діра не може засмоктати об’єкти, якщо вони не надто близько

Гравітація чорних дір і зірок подібна до гравітації, яку ми відчуваємо на Землі. Об’єкт поряд із чорною дірою буде робити те ж саме, що й Місяць відносно Землі. Він буде обертатися навколо Чорної діри.

  • У космосі не холодно й не спекотно

За словами експерта, тут все залежить від близькості до Сонця.

  • Навколишнє освітлення на Землі забезпечує небо

У космосі немає неба, тому об’єкти освітлюються тільки яскравим прямим сонячним світлом. Цього й наступного закону дотрималися у фільмі “Зоряна брама”.

  • Кораблі з вимкненими двигунами не зупиняються

Транспортні засоби на Землі відчувають тертя від дороги, води й повітря, що уповільнює їхній рух. У космосі немає повітря, води або землі, а значить – немає тертя.

  • Зірки не рухаються

Коли ви подорожуєте в автомобілі, здається, що об’єкти рухаються повз вас. Зірки ж розташовані так далеко, що їхній рух дорівнює нулю. Дивлячись у вікно космічного корабля, який летить, здаватиметься, що ви взагалі не рухаєтеся.

У яких фільмах нехтують цими законами? У серіалі 1978 року "Зоряний крейсер "Галактика", фільми "Місія на Марс", "Контакт", "Космічна Одіссея" тощо.

Цікаво, що у фільмі "Аполлон-13" дотримано всіх законів фізики.

За допомогою фільмів можна пояснити дітям, якими законами фізики нехтують у кіно. А потім – запропонуйте переглянути один із фільмів і знайти, яких саме правил у ньому не дотримуються.

У яких фільмах дотримуються законів фізики

  1. "Марсіанин". Розповідає історію космонавта, який постраждав і випадково опинився на самоті на планеті Марс.
  2. "Гравітація". Космічний корабель головної героїні пошкодили метеорити. З погляду фізики у фільмі правильно зображено її переміщення.
  3. "Жовтневе небо". Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про підлітка, який захоплюється ракетною технікою.
  4. "Теорія всього". Фільм розповідає історію життя й першого шлюбу космолога Стівена Гокінга, засновану на мемуарах його першої дружини. У фільмі немає акценту тільки на фізиці, але він показує труднощі, з якими зіткнувся доктор.
  5. "Інтерстеллар". Фізик Кіп Торн допомагав створювати цей фільм як консультант. За сюжетом, на Землі різко погіршується клімат і NASA розробляє секретний проєкт, покликаний відшукати у Всесвіті придатну для життя планету.

А ще є добірка фільмів про фізику та фізиків:

  • "Часткова лихоманка" (Particle Fever, 2013).
  • "Ейнштейн і Еддінгтон", 2008.
  • "Нескінченність", 1996.
  • "Безодня", 1989.