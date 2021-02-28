Експерти стверджують, що закони фізики навіть на різних планетах залишаються непохитні. Проте у фільмах цим іноді нехтують, і через це у дітей може складатися неправильне уявлення.

Читайте у матеріалі, які принципи фізики найчастіше порушують у кіно, та в яких фільмах їх найбільше дотримуються.

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Цей перелік можна використовувати на уроках фізики, аби зробити їх більш інтерактивними.

12 законів фізики, якими нехтують у фільмах про космос

Доктор Крістофер Берд пише, що у фільмах про космос найбільше порушують такі правила:

Звуку в космосі немає

Звук – це коливання повітря. А оскільки в космосі немає повітря, то немає і звуку. Тому, наприклад, космічний корабель має вибухати беззвучно. Натомість, наприклад, у "Зоряних війнах" відбувається навпаки.

Лазерні промені – невидимі

Ми бачимо світло, коли воно відбивається від об’єкта або коли джерело світла направлене в очі. А в космосі практично немає об’єктів, тому лазерний промінь, що стріляє в космосі, буде невидимим.

Ніщо не може рухатися швидше за світло

І це незалежно від того, наскільки розвинені технології. Адже подорожі до інших планет у нашій Сонячній системі займають місяці або роки, а подорожі до інших зірок – від десятиліть до століть.

Прискорення створює інерційні сили

Коли космічний корабель прискорюється, пасажири мають різко відкинутися назад через силу інерції. Неможливо нейтралізувати або заблокувати інерційні сили, бо вони спричинені рухом самих об’єктів.

У космосі неможливо повернути

Аби повернути, треба повітряна подушка, від якої можна відскочити. Оскільки в космосі немає повітря, повороти неможливі. Космічні кораблі повинні зупинитися, повернутися, переорієнтовуючись у бажаний напрямок, а потім запустити свої двигуни.

Люди у вакуумі не вибухають

Людські тканини досить міцні, щоби протистояти дисбалансу між внутрішнім тиском і космічним вакуумом. У фільмах “Зоряний шлях” та “Зоряні війни” дотримано тільки цього правила.

Космічна зброя має необмежений радіус дії

Оскільки в космосі практично немає тертя, немає землі, куди можна потрапити, і майже немає об’єктів, які можуть заважати. Кулі, ракети, бомби та лазерні промені вічно подорожують у космосі.

Чорна діра не може засмоктати об’єкти, якщо вони не надто близько

Гравітація чорних дір і зірок подібна до гравітації, яку ми відчуваємо на Землі. Об’єкт поряд із чорною дірою буде робити те ж саме, що й Місяць відносно Землі. Він буде обертатися навколо Чорної діри.

У космосі не холодно й не спекотно

За словами експерта, тут все залежить від близькості до Сонця.

Навколишнє освітлення на Землі забезпечує небо

У космосі немає неба, тому об’єкти освітлюються тільки яскравим прямим сонячним світлом. Цього й наступного закону дотрималися у фільмі “Зоряна брама”.

Кораблі з вимкненими двигунами не зупиняються

Транспортні засоби на Землі відчувають тертя від дороги, води й повітря, що уповільнює їхній рух. У космосі немає повітря, води або землі, а значить – немає тертя.

Зірки не рухаються

Коли ви подорожуєте в автомобілі, здається, що об’єкти рухаються повз вас. Зірки ж розташовані так далеко, що їхній рух дорівнює нулю. Дивлячись у вікно космічного корабля, який летить, здаватиметься, що ви взагалі не рухаєтеся.

У яких фільмах нехтують цими законами? У серіалі 1978 року "Зоряний крейсер "Галактика", фільми "Місія на Марс", "Контакт", "Космічна Одіссея" тощо.

Цікаво, що у фільмі "Аполлон-13" дотримано всіх законів фізики.

За допомогою фільмів можна пояснити дітям, якими законами фізики нехтують у кіно. А потім – запропонуйте переглянути один із фільмів і знайти, яких саме правил у ньому не дотримуються.

У яких фільмах дотримуються законів фізики

"Марсіанин". Розповідає історію космонавта, який постраждав і випадково опинився на самоті на планеті Марс. "Гравітація". Космічний корабель головної героїні пошкодили метеорити. З погляду фізики у фільмі правильно зображено її переміщення. "Жовтневе небо". Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про підлітка, який захоплюється ракетною технікою. "Теорія всього". Фільм розповідає історію життя й першого шлюбу космолога Стівена Гокінга, засновану на мемуарах його першої дружини. У фільмі немає акценту тільки на фізиці, але він показує труднощі, з якими зіткнувся доктор. "Інтерстеллар". Фізик Кіп Торн допомагав створювати цей фільм як консультант. За сюжетом, на Землі різко погіршується клімат і NASA розробляє секретний проєкт, покликаний відшукати у Всесвіті придатну для життя планету.

А ще є добірка фільмів про фізику та фізиків: