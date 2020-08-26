Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік на тлі коронавірусу. В різних країнах готуються до навчання по-різному: одні хочуть відкрити двері шкіл, а інші – планують продовжити карантин та готуються до дистанційного навчання.

Так, у Мексиці, де шкільний рік розпочався 24 серпня, близько 30 мільйонів учнів державних шкіл почали навчання через телебачення. А у інших штатах Америки не змогли провести уроки через втрачений Zoom-зв'язок, передає видання "Радіо Свобода".

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Проблемні телеуроки в Мексиці

Зараз Мексика вийшла на сьоме місце у світі за кількістю хворих на COVID-19 – там понад 500 тисяч хворих. Тож, влада країни вирішила розпочати новий шкільний рік дистанційно. В країні поки навіть не обговорюють планів щодо виходу з карантину.

Оскільки в багатьох мексиканських регіонів немає інтернету, місцеві освітяни вирішили увімкнути телебачення, яке покриває 94% мексиканських домівок.



Уроки по телебаченні проводять у різних країнах / Ілюстративне фото

Так, основою навчального процесу стали підручники та телеуроки, за трансляцію яких уряд Мексики заплатив 20 мільйонів доларів місцевим компаніям.

Але багато батьків стурбовані тим, що дистанційне навчання не матиме того рівня, який можна було б досягти, здобуваючи освіту в школах. Також не ясно, яку роль будуть відігравати вчителі і що робити родинам, у яких більше дітей, ніж телевізорів. У країні почалися розмови про те, що освіта буде доступною тільки для заможних родин.

Хоча раніше – у березні, коли в Мексиці було оголошено карантин, батьки об’єдналися в групу в соцмережах, куди вчителі присилали завдання. Тобто кожна школа вирішувала проблему дистанційного навчання по-своєму. А зараз уряд вирішив централізувати підхід, і це створює багато проблем для одиноких батьків.

Проблеми з дистанційним навчанням у США

Навіть технологічно більш просунуті країни, зокрема США, наразилися на труднощі. Там додаток Zoom, який всі використовували під час пандемії, не витримав напруження і вийшов із ладу лише через дві з половиною години після того, як мільйони учнів у Америці почали дистанційне навчання.

Згодом вони отримали повідомлення, що виникли якісь проблеми з підключенням до Zoom. Проте сама платформа не розкрила її причину.

Зазначимо, що протягом останнього місяця американські школи почали відкриватися – частина повернула дітей до класів, в інших застосовують дистанційне навчання чи змішане, використовуючи і роботу в класі, і роботу в режимі онлайн.

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Натомість Президент США Дональд Трамп наполягає на відкритті шкіл і навіть погрозив, що скоротить фінансування шкільних округів там, де навчання не буде відновлене.

Відкриття шкіл у інших країнах

В Ізраїлі й Південній Кореї школи вже почали відкритися, але через кілька днів влада була змушена закрити їх знову через різке зростання кількості хворих.

А в Данії й Німеччині вже з початку серпня проводять навчання. Там наразі все спокійно, школи лише зменшили кількість дітей у класі і запровадили спеціальний графік відвідування.

А у Болівії уряд оголосив, що цей навчальний рік буде скасовано повністю після провалу плану проводити навчання в онлайн-режимі, адже більшість людей, які живуть поза великими містами, не мають доступу до інтернету взагалі.

Як відкриватимуться школи в Україні

З 1 вересня за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні учні підуть до школи. Проте закладам освіти варто ретельно слідкувати за дотриманням правил безпеки учнями та працівниками.

Там учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи распіратора. А вчителі, які працюють в "жовтій" або "зеленій" зоні, мають дотримуватися відповідної дистанції, викладати їм можна без масок. Лише в "помаранчевих" регіонах педагогам рекомендують викладати у захисних щитках.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Не підуть до закладу лише школярі в "червоній" зоні, там буде запроваджене онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в небезпечній зоні. Які міста потрапили у "червону" зону – читайте тут.