Якими будуть вчителі та школи в майбутньому: думки експертів

Школи зараз активно розвиваються. Зокрема, завдяки діджиталізації з’явилося більше можливостей для учнів та вчителів. Як змінилася освіта за часи незалежності та якими будуть вчителі через наступні 30 років – читайте у статті.

Журналісти відшукали шістьох ровесників української Незалежності серед фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine та нових її учасників. Чому цих молодих людей захоплює вчительство та якою вони бачать школу та педагогів через 30 років – читайте нижче.

До теми Як розподілятимуть ноутбуки між школами та скільки отримає кожна область: пояснення МОН

Якими будуть школи і вчителі через 30 років

Вчитель біології та хімії Богдан Завидовський каже, що в майбутньому роль освіти залишиться визначною для виховання майбутніх українців.

Через 30 років працювати вчителем буде престижно і круто. Вірю, що вчителі майбутнього будуть кращі, ніж ми, бо отримають ще більше можливостей. Нова генерація буде отримувати ті знання, які дійсно допоможуть їм у житті,

– сказав він.

Водночас, на думку вчительки початкових класів Лесі Павлюк, через 30 років кожна школа України буде забезпечена актуальною технікою та меблями.

"Вчителі вже не будуть вести паперову документацію. Усі школи перейдуть на електронне ведення документації", – вважає вона.

А вчителька Марина Ляшук наголошує, що у майбутньому школи будуть інноваційними.

Так, лабораторні кімнати стануть центрами, де молодь займатиметься проєктами, — від розробки до впровадження. Роботи легко замінять охорону та чергових, а SMART-дошки витіснять звичайні.



Молоді вчителі у школі / Фото englishon.com

"Сподіваюсь, що я через 30 років вийду на високооплачувану пенсію, а в школах ще викладатимуть вчителі наживо. Лише люди мають серце, що здатне подарувати дитині тепло", – сказала вчителька.

Як змінилася освіта за роки незалежності

Богдан Завидовський каже, що у 1997 році він пішов у перший клас. З того часу стільки всього змінилось: мультимедійні засоби, комп’ютерні класи, інтерактивні дошки тощо.

Натомість директор школи Андрій Олійник наголосив, що змін в освіті відбулося багато.

Перш за все, стала іншою роль вчителя. Зараз вчитель є наставником, другом для своїх учнів. Із кожним роком змінюється погляд на сам урок. Зараз ми маємо більше свободи. Також заклади освіти стають дедалі діджиталізованішими,

– каже він.

Яку роль молоді педагоги відіграють у перетвореннях

У багатьох молодих вчителів горять очі від бажання працювати. За словами експертів, часто людина у віці 25 років може провести урок не гірше за досвідчених педагогів, бо вони не бояться експериментів.

"Неодноразово я зверталася за порадою до старших учителів, неодноразово старші вчителі мене просили про допомогу. І я думаю, що це нормально", – каже вчителька Леся Павлюк.

Читайте також Початок навчання без дистанційки: у МОН планують до 1 вересня вакцинувати більшість освітян

За її словами, через деякі стереотипи в закладах освіти блокується розвиток молодих педагогів. Зараз це змінюється. Ми йдемо в майбутнє, тому молоді педагоги зі своїми поглядами є дуже цінними в школі.

Вчитель Ярослав Лисенко запевняє, що зараз багато молодих педагогів живуть ідеями змін, впроваджень та новаторства.

Якими будуть школи і вчителі? Вчителі вірять, що школи через 30 років будуть давати не тільки знання, а й цінний досвід. І першочергово — досвід взаємодії з різними людьми.