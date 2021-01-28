Яким є ідеальний вчитель в Україні: цікаві результати опитування від МОН

В Україні провели опитування для вчителів і батьків щодо їхніх очікувань від сучасних педагогів. Це допомогло сформувати портрет ідеального вчителя, обравши найважливіші компетентності, якими той має володіти.
Джерело: Міністерства освіти і науки України
Опитування відбулось у межах національної кампанії "Класний вчитель" і проводилося за сприяння Міносвіти.
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Загалом, більшість опитаних українців переконані, що учитель має надихати, розуміти та поважати учнів, розкривати їхній потенціал і бути відкритим до спілкування.
Цікаво, що освітяни головною рисою педагога вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів.
Ось такий портрет сучасного вчителя, очікуваний батьками (за рейтингом від найбільш до наймених):
Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно.
Іншими визначальними компетенціями стали:
За результатами опитування, більшість респондентів з’ясували, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів. На другому місці – саме школи. А найменший вплив мають батьки та представники громадськості.
Повний рейтинг впливовості учасників освітнього процесу:
Додамо, що під час опитування вчителі та батьки визнали пріоритетними комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.
Водночас, щоб запобігти появі булінгу у школі, педагог повинен:
Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.