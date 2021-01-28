В Україні провели опитування для вчителів і батьків щодо їхніх очікувань від сучасних педагогів. Це допомогло сформувати портрет ідеального вчителя, обравши найважливіші компетентності, якими той має володіти.

Джерело: Міністерства освіти і науки України

Опитування відбулось у межах національної кампанії "Класний вчитель" і проводилося за сприяння Міносвіти.

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Загалом, більшість опитаних українців переконані, що учитель має надихати, розуміти та поважати учнів, розкривати їхній потенціал і бути відкритим до спілкування.

Цікаво, що освітяни головною рисою педагога вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів.

Яким є ідеальний вчитель в Україні: результати опитування

Ось такий портрет сучасного вчителя, очікуваний батьками (за рейтингом від найбільш до наймених):

повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх – 72%;

вміння зацікавити навчанням, надихати дітей – 70%;

розуміння дітей, вміння знаходити з ними спільну мову – 67%;

здатність розкривати учнівський потенціал – 51%;

комунікабельність, відкритість до спілкування – 48%;

терплячість та самоконтроль – 43%;

турбота про здоров’я та емоційний стан учнівства – 36%;

оригінальний стиль викладання – 33%;

вміння розв’язувати конфлікти – 31%;

досконале знання свого предмета – 30%;

вимогливість до учнівства – 22%.

Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно.

Іншими визначальними компетенціями стали:

орієнтація на вікові та індивідуальні особливості дитини (56% батьків та 56% вчителів);

творчий підхід до навчального процесу (50% батьків та 55% вчителів);

організація ефективної взаємодії учнівства в колективі, спонукання їх до співтворчості (47% батьків та 58% вчителів).

За результатами опитування, більшість респондентів з’ясували, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів. На другому місці – саме школи. А найменший вплив мають батьки та представники громадськості.

Повний рейтинг впливовості учасників освітнього процесу:

вчителі – 2 570 балів; адміністрація школи – 2 413 балів; Міносвіти і науки України – 2 204 бали; учнівство – 2 170 балів; батьки – 2 035 балів; громадськість – 1 694 бали.

Додамо, що під час опитування вчителі та батьки визнали пріоритетними комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.

Водночас, щоб запобігти появі булінгу у школі, педагог повинен:

поважати кожну дитину (72%);

володіти навичками профілактики таких проявів (58%);

вміти розв’язувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).

Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.