Яким є ідеальний вчитель в Україні: цікаві результати опитування від МОН
В Україні провели опитування для вчителів і батьків щодо їхніх очікувань від сучасних педагогів. Це допомогло сформувати портрет ідеального вчителя, обравши найважливіші компетентності, якими той має володіти.
Джерело: Міністерства освіти і науки України
Опитування відбулось у межах національної кампанії "Класний вчитель" і проводилося за сприяння Міносвіти.
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Загалом, більшість опитаних українців переконані, що учитель має надихати, розуміти та поважати учнів, розкривати їхній потенціал і бути відкритим до спілкування.
Цікаво, що освітяни головною рисою педагога вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство, водночас батьки віддають перевагу повазі та рівному ставленню до всіх учнів.
Яким є ідеальний вчитель в Україні: результати опитування
Ось такий портрет сучасного вчителя, очікуваний батьками (за рейтингом від найбільш до наймених):
- повага до кожного учня, рівне ставлення до всіх – 72%;
- вміння зацікавити навчанням, надихати дітей – 70%;
- розуміння дітей, вміння знаходити з ними спільну мову – 67%;
- здатність розкривати учнівський потенціал – 51%;
- комунікабельність, відкритість до спілкування – 48%;
- терплячість та самоконтроль – 43%;
- турбота про здоров’я та емоційний стан учнівства – 36%;
- оригінальний стиль викладання – 33%;
- вміння розв’язувати конфлікти – 31%;
- досконале знання свого предмета – 30%;
- вимогливість до учнівства – 22%.
Найголовнішою компетенцією вчителя для розкриття потенціалу учня назвали вміння заохочувати учнів до здійснення пізнавальної (дослідницької) діяльності – 72% серед батьків та 66% серед вчителів відповідно.
Іншими визначальними компетенціями стали:
- орієнтація на вікові та індивідуальні особливості дитини (56% батьків та 56% вчителів);
- творчий підхід до навчального процесу (50% батьків та 55% вчителів);
- організація ефективної взаємодії учнівства в колективі, спонукання їх до співтворчості (47% батьків та 58% вчителів).
За результатами опитування, більшість респондентів з’ясували, що саме вчителі є найбільш важливими учасниками освітнього процесу та відіграють головну роль у впровадженні новітніх стандартів. На другому місці – саме школи. А найменший вплив мають батьки та представники громадськості.
Повний рейтинг впливовості учасників освітнього процесу:
- вчителі – 2 570 балів;
- адміністрація школи – 2 413 балів;
- Міносвіти і науки України – 2 204 бали;
- учнівство – 2 170 балів;
- батьки – 2 035 балів;
- громадськість – 1 694 бали.
Додамо, що під час опитування вчителі та батьки визнали пріоритетними комфортне та безпечне перебування в школі, психологічний розвиток дитини та отримання нею емоційного задоволення від навчання.
Водночас, щоб запобігти появі булінгу у школі, педагог повинен:
- поважати кожну дитину (72%);
- володіти навичками профілактики таких проявів (58%);
- вміти розв’язувати конфлікти, коли їх вже неможливо уникнути (55%).
Саме ці компетенції, на думку респондентів, є визначальними для недопущення конфліктів, булінгу та інших порушень прав дитини.
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