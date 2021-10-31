Яким учням підходить індивідуальне навчання та як його організувати в школі

Повна загальна середня освіта в Україні обов’язкова та гарантується Конституцією. За деяких життєвих обставин кожен учень може перейти на індивідуальне навчання. У яких випадках це можна зробити та кому воно підійде – читайте у статті.

Індивідуальне навчання дозволить учневі опанувати навчальну програму в особливому порядку. Перевести дитину на індивідуальне навчання можна як на початку, так і протягом навчального року.

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Учні, які навчаються на індивідуальній формі мають право брати участь в олімпіадах, змаганнях, турнірах та конкурсах на загальних підставах. Також їх можна нагороджувати похвальними грамотами, подяками, медалями.

Законодавство визначає три різновиди індивідуального навчання:

екстернат;

сімейна (домашня) форма;

педагогічний патронаж.

Для екстернату і сімейної форми є певні обмеження – не можна перейти пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання.

Додамо, що індивідуальне навчання є безоплатним для батьків, а вчителі, залучені до занять із дитиною, отримуватимуть доплату відповідно з доданими годинами навантаження.

Особливості індивідуального навчання

Екстернат

Обираючи екстернат, учні опановують увесь матеріал самостійно вдома, після чого їх знання перевіряють в школі під час щорічної атестації.

Кому він підійде? Таку форму навчання часто обирають люди, які виїжджають за кордон або хочуть швидше пройти програму з окремих предметів чи навіть кількох класів і отримати український атестат.

До прикладу, це можуть бути діти, які професійно займаються спортом або ж мають високий навчальний потенціал і бажають прискорено закінчити школу.

Також екстернат можна організовувати для іноземців чи осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, біженців та громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях чи лінії розмежування.

Які документи потрібні, щоб перейти на екстернат:

заява від одного з батьків або самої дитини, якщо вона повнолітня;

свідоцтво про народження або паспорт дитини (копія);

медична довідка 086-1/о;

документ, який підтверджує наявність підстави для організації екстернатної форми навчання (наприклад, лист від федерації клубного спорту);

документ про освіту, якщо він є (в протилежному разі школа спершу проводитиме оцінювання рівня знань учня).

Сімейна форма

Така форма індивідуального навчання покладає організацію освітнього процесу на батьків, які хочуть і можуть навчати дітей вдома.

Кому вона підійде? Сімейна форма найбільш необхідна для батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Також цією можливістю користуються сім’ї, які з певних причини не хочуть, аби дитина перебувала в школі (через булінг, неможливість індивідуальної освітньої траєкторії тощо).

На бажання й за власний кошт батьки можуть залучати інших осіб (вчителів, репетиторів, тьюторів тощо) до навчання дитини. Водночас оцінювати знання учня все-таки буде школа, і відбуватиметься це раз на пів року.

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Які документи потрібні для переходу на сімейну форму навчання? Найголовніше – це заява від батьків дитини (підставою вважається письмово висловлене бажання батьків організувати цю форму навчання для своєї дитини).

Педагогічний патронаж

Педагогічний патронаж – це індивідуальне навчання, до якого вчителі залучені на всіх етапах. Найчастіше такий різновид навчання підходить дітям, які за станом здоров’я не можуть щодня відвідувати школу й навчатися в колективі.

Особливість цієї форми полягає в тому, що дитина регулярно займається з учителями, а також періодично долучається до учнівського колективу для соціалізації (наприклад, під час класних і загальношкільних заходів), може розраховувати на психологічний супровід тощо.

Кому він підійде? Педагогічний патронаж також організовують для:

осіб до 18 років, які проживають у населених пунктах, де кількість учнів не дозволяє утворити клас, – тобто, менше п‘яти осіб;

осіб до 18 років, які перебувають під вартою чи засуджені до позбавлення волі;

дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні;

дітей-біженців, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування.

Кількість навчальних годин на тиждень для учнів на педагогічному патронажі така:

10 годин для учнів 1 – 4 класів;

14 годин для учнів 5 – 9 класів;

16 годин для учнів 10 – 11 класів.

Які документи потрібні для організації педагогічного патронажу:

заява від одного з батьків;

довідка (висновок) лікарсько-консультаційної комісії про стан здоров’я.

Якщо до переведення на педагогічний патронаж дитина навчалася в школі за місцем проживання, то вчителі приходитимуть до неї додому за розкладом, узгодженим із батьками.

Якщо ж школа розташована далеко (а переходити в іншу, ближчу, не хочеться), то тут уже як домовляться батьки: дитина може приїжджати у визначені дні, аби займатися очно, або робити це можна дистанційно.

Можна поєднувати різні форми індивідуального навчання

Положення про індивідуальне навчання передбачає можливість поєднувати різні форми (наприклад, екстернат у поєднанні з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою чи педагогічним патронажем).

Це може бути виходом, якщо учень чи учениця хоче самостійно вивчати тільки певні предмети, а не всі. Ця можливість реалізується через індивідуальний навчальний план, який формують для учня в школі.