Індивідуальне навчання дозволить учневі опанувати навчальну програму в особливому порядку. Перевести дитину на індивідуальне навчання можна як на початку, так і протягом навчального року.
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Учні, які навчаються на індивідуальній формі мають право брати участь в олімпіадах, змаганнях, турнірах та конкурсах на загальних підставах. Також їх можна нагороджувати похвальними грамотами, подяками, медалями.
Законодавство визначає три різновиди індивідуального навчання:
- екстернат;
- сімейна (домашня) форма;
- педагогічний патронаж.
Для екстернату і сімейної форми є певні обмеження – не можна перейти пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання.
Додамо, що індивідуальне навчання є безоплатним для батьків, а вчителі, залучені до занять із дитиною, отримуватимуть доплату відповідно з доданими годинами навантаження.
Особливості індивідуального навчання
Екстернат
Обираючи екстернат, учні опановують увесь матеріал самостійно вдома, після чого їх знання перевіряють в школі під час щорічної атестації.
Кому він підійде? Таку форму навчання часто обирають люди, які виїжджають за кордон або хочуть швидше пройти програму з окремих предметів чи навіть кількох класів і отримати український атестат.
До прикладу, це можуть бути діти, які професійно займаються спортом або ж мають високий навчальний потенціал і бажають прискорено закінчити школу.
Також екстернат можна організовувати для іноземців чи осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, біженців та громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях чи лінії розмежування.
Які документи потрібні, щоб перейти на екстернат:
- заява від одного з батьків або самої дитини, якщо вона повнолітня;
- свідоцтво про народження або паспорт дитини (копія);
- медична довідка 086-1/о;
- документ, який підтверджує наявність підстави для організації екстернатної форми навчання (наприклад, лист від федерації клубного спорту);
- документ про освіту, якщо він є (в протилежному разі школа спершу проводитиме оцінювання рівня знань учня).
Сімейна форма
Така форма індивідуального навчання покладає організацію освітнього процесу на батьків, які хочуть і можуть навчати дітей вдома.
Кому вона підійде? Сімейна форма найбільш необхідна для батьків дітей з особливими освітніми потребами.
Також цією можливістю користуються сім’ї, які з певних причини не хочуть, аби дитина перебувала в школі (через булінг, неможливість індивідуальної освітньої траєкторії тощо).
На бажання й за власний кошт батьки можуть залучати інших осіб (вчителів, репетиторів, тьюторів тощо) до навчання дитини. Водночас оцінювати знання учня все-таки буде школа, і відбуватиметься це раз на пів року.
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Які документи потрібні для переходу на сімейну форму навчання? Найголовніше – це заява від батьків дитини (підставою вважається письмово висловлене бажання батьків організувати цю форму навчання для своєї дитини).
Педагогічний патронаж
Педагогічний патронаж – це індивідуальне навчання, до якого вчителі залучені на всіх етапах. Найчастіше такий різновид навчання підходить дітям, які за станом здоров’я не можуть щодня відвідувати школу й навчатися в колективі.
Особливість цієї форми полягає в тому, що дитина регулярно займається з учителями, а також періодично долучається до учнівського колективу для соціалізації (наприклад, під час класних і загальношкільних заходів), може розраховувати на психологічний супровід тощо.
Кому він підійде? Педагогічний патронаж також організовують для:
- осіб до 18 років, які проживають у населених пунктах, де кількість учнів не дозволяє утворити клас, – тобто, менше п‘яти осіб;
- осіб до 18 років, які перебувають під вартою чи засуджені до позбавлення волі;
- дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні;
- дітей-біженців, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування.
Кількість навчальних годин на тиждень для учнів на педагогічному патронажі така:
- 10 годин для учнів 1 – 4 класів;
- 14 годин для учнів 5 – 9 класів;
- 16 годин для учнів 10 – 11 класів.
Які документи потрібні для організації педагогічного патронажу:
- заява від одного з батьків;
- довідка (висновок) лікарсько-консультаційної комісії про стан здоров’я.
Якщо до переведення на педагогічний патронаж дитина навчалася в школі за місцем проживання, то вчителі приходитимуть до неї додому за розкладом, узгодженим із батьками.
Якщо ж школа розташована далеко (а переходити в іншу, ближчу, не хочеться), то тут уже як домовляться батьки: дитина може приїжджати у визначені дні, аби займатися очно, або робити це можна дистанційно.
Можна поєднувати різні форми індивідуального навчання
Положення про індивідуальне навчання передбачає можливість поєднувати різні форми (наприклад, екстернат у поєднанні з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою чи педагогічним патронажем).
Це може бути виходом, якщо учень чи учениця хоче самостійно вивчати тільки певні предмети, а не всі. Ця можливість реалізується через індивідуальний навчальний план, який формують для учня в школі.