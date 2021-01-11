Санітарний регламент для шкіл, який набув чинності з 1 січня 2021 року, обмежує час безперервної роботи учнів з технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерами, планшетами та іншими ґаджетами. Проте тривалість уроків лишається незмінною.

Через локдаун школи після зимових канікул почнуть навчання дистанційно. Це передбачає синхронну та асинхронну взаємодію вчителя та учнів під час уроків, повідомляє пресслужба МОН.

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Зазначимо, що синхронний режим – це коли вчитель та учні одночасно перебувають на онлайн-уроці або спілкуються за допомогою засобів аудіо- чи відеоконференції. Водночас асинхронний режим – це коли вчитель має консультації з учнями або діти самостійно опрацьовують матеріал.

Тривалість онлайн-уроку в класах

Проте новий санітарний регламент передбачає відповідну кількість часу, яку діти мають проводити в комп’ютерах. Так, обмежено час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин;

для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин;

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин;

для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин;

для учнів 10-11 класів – до 30 хвилин, але якщо триває друга година занять, то – 20 хвилин;

при спарених уроках для учнів 10-11 класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

Отже, тривалість навчальних занять, визначена законодавством, зберігається: це 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-12 класів.

Яким має бути онлайн-урок у класі

Варто лише обмежувати час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я.

Наприклад, для учнів 5 класу час безперервної роботи з комп’ютером становить максимум 20 хвилин. Цей час вчитель може використовувати для синхронної взаємодії (онлайн) – для пояснення або викладу матеріалу уроку, практичного закріплення вивченого, перевірки результатів навчання тощо», - наголосили у МОН.

Решту часу навчального заняття – а це 25 хвилин для 5-11 класів – вчитель має організовати роботу в асинхронному режимі, тобто офлайн, без комп’ютера.

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В цей час учні можуть виконувати вправи у робочому зошиті, працювати з текстом чи завданнями у підручнику, виконувати творчі завдання тощо. А наприкінці заняття вчитель може повернутися до режиму відеоконференції для обговорення виконаних завдань, роботи з електронною освітньою платформою тощо).

Окрім того, санітарний регламент передбачає, що під час роботи з комп’ютерами обов’язковим є проведення вправ з рухової активності та гімнастики для очей.

Додамо, що не кожен урок обов’язково має проводитися з використанням синхронного режиму взаємодії вчителя та учнів. Школа може скласти розклад занять, згідно з яким деякі заняття будуть проходити лише асинхронно.

Згідно з стандартами, щонайменше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою школи, має організовуватися в синхронному режимі.

Водночас рівномірність розподілу цього часу між різними навчальними предметами і доцільність чергування занять забезпечує керівник школи.