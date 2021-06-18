Такий дошкільний заклад 2 роки тому заснувала Леся Миськів. Вона зізнається, що серед "бетонних джунглів" намагалась облаштувати зелену дитячу зону.

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У дитсадку є навіть город

У цьому дошкільному закладі серед багатоповерхівок є навіть власний город. Вихователі разом з дітьми висаджують все необхідне, а потім збирають урожай.

Соняшник, капуста, помідори, огірки. Такі осередки, як город, то ти наче побував у бабусі. У нас є справжні соти й ми разом з малими вивчаємо, як з'являється мед,

– розповіла Леся Миськів.



Дітям розказують, як з'являється мед / Скриншот з відео 24 каналу

Вихователі – не лише наставники

Вихователі, які працюють з дітьми, повинні бути не лише наставниками для них, а й друзями. За словами виховательки Нелі Салай, усе потрібно робити з позитивними емоціями, великим бажанням, аби діти мали мотивацію щось зробити.

Щоденні заняття у дитсадку не обходяться й без спорту.

Не так, як ми звикли думати, що це фізкультура – на ніжках пострибали й пробіглись. Ні, заняття мають бути креативними, з веселим проведенням часу, щоб їм було цікаво,

– розповіла інструкторка з фізичного виховання та футболу Аліса Богданович.

Також у дитсадку є басейн, де плавають мами з малюками.

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Для кухні потрібен справжній професіонал

В ідеальному дитячому садочку на кухні повинен бути справжній професіонал. У дошкільному закладі Лесі Миськів шеф-кухарем є учасник телевізійного проєкту Ігор Палаяні. Він каже, що відповідальності з дітьми значно більше ніж з дорослими.

"Це ж дитяча кухня. Треба дотримуватися всіх правил, перевіряти й нітрати, й радіацію. Також є дітки з певними проблемами зі здоров'ям. Для них готуємо окремо", – зазначив шеф-кухар Ігор Палаяні.



Куток на кухні дитсадка / Скриншот з відео 24 каналу

Також у дитсадку є психолог, який допомагає діткам адаптуватися до нових умов. Також він дає можливість батькам прискорити цей процес.

Ідеальний садочок – це, звісно, те місце, де діти щасливі. Однак варто розуміти, що щастям малечу мусять забезпечити дорослі.