Міністерство освіти і науки розробило професійний стандарт директора школи, але він ще потребує обговорення. Так, керівник закладу загальної середньої освіти повинен вільно володіти українською мовою та мати вищу освіту.

МОН оприлюднило проєкт документа щодо стандарту директора для громадського обговорення.

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Яким має бути директор школи

Міністерство освіти і науки вважає, що керівник закладу повинен вільно володіє державною мовою, мати вищу освіту ступеня не нижче магістра, а також стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи терміном близько трьох років.

До того ж, директор школи повинен мати організаторські здібності та стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник школи обирається на посаду за результатами конкурсу. Професійний стандарт директора школи також визначає особливості його роботи.

Що має робити директор школи

організувати ефективну роботу колективу закладу освіти;

призначати на посаду та звільнять працівників відповідно до професійних стандартів;

забезпечувати автономію закладу загальної середньої освіти, зокрема і фінансову;

розподіляти та затверджувати педагогічне навантаження між вчителями та іншими педагогічними працівниками за погодженням з профспілковим комітетом;

розробляти і подавати правила внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються загальними зборами трудового колективу;

встановлювати педагогам та іншим працівникам доплати, надбавки, премії, зокрема за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проєктів тощо;

виконувати інші функції, передбачені статтею 38 Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Експертам ці вимоги до директора не подобаються

Натомість освітній експерт Віктор Громовий проаналізував ці вимогами до директорів закладів освіти. І, за його словами, він не відповідає реаліям. Експерт запевняє, що керівники шкіл, за умови володіння усіма компетентностями, прописаними у стандарті, мають отримувати у сотні разів більшу заробітну плату.

"Приміряю на себе професійний стандарт директора школи. Поки не дотягую. А якщо дотягну, проситиму за таку роботу платню від 1 мільйона доларів на рік", – прокоментував Громовий, який є заслуженим вчителем України.