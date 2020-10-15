Вчителі, які мріють працювати у крутих школах країни, повинні мати сучасні компетенції. Адже з розвитком сучасних технологій змінюються особливості поведінки нових поколінь, натомість вчителі повинні вміти адаптувати свій стиль навчання.

Видання "Освіторія" опитало директорів крутих столичних шкіл, якими найважливішими компетенціями мають володіти вчителя 21 століття.

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7 важливий компетенцій сучасного вчителя

Проактивність

Сучасні школи люблять новації і "двіж" у хорошому сенсі цього слова, тому шукають, перш за все, проактивних вчителів. Таку позицію педагога можна побачити по волонтерських чи громадських проєктах, у яких він брав участь, ініціативах, які підтримує.

"Так, якщо вчитель робить проєкти з дітьми, бере участь у благодійних ініціативах та громадському житті, то його варто брати на роботу. Проактивний вчитель – це небайдужа людина, яка створює щось нове і робить якісні зміни довкола себе", – кажуть директори.

Професійна та особистісна гнучкість

Гнучкість та адаптивність — це ті компетенції, які зараз необхідно мати сучасному вчителю, який хоче розвитку своєї кар’єри. Особливо очевидно це стало в часи глобальної кризи та карантину, адже педагогам довелося швидко пристосовуватися до «нової норми» в освіті, переборювати свої страхи, опановувати зовсім інші підходи, змінювати власний стиль викладання тощо.

Тому професійна і особистісна гнучкість – це ті soft skills, які складно оцінити за резюме. Бо вони проявляються під час живого спілкування з людиною.



Сучасний вчитель / Фото nea.org

Новітні технології як учительський інструмент

Для багатьох шкіл важливо, щоб учитель уже мав досвід використання новітніх технологій у своїй практиці. Бо це один із ключових інструментів сучасного педагога. Тому на співбесіді директори часто запитують, з якими ресурсами працює кандидат.

Вчителя, який вже використовує цифрові технології в роботі, школи готові і далі вчити та розвивати в нього ці навички, щоб бути максимально ефективним для учнів.

Націленість на розвиток

Деякі школи шукають педагогів, для яких професійний і особистісний розвиток є пріоритетом. Аде націленість на розвиток є дуже невловимою компетенцією.

"Неможливо бути ефективним вчителем і не розвиватися щодня. Тому для нас важливо, як вчитель вчиться сам, як шукає інформацію і, найважливіше, як застосовує нові навички та знання. Просто список сертифікатів у резюме не свідчить про те, що людина розвивається", – сказала директорка київської школи.

Helicopter view ("бачення згори")

Ця компетентність теж у дефіциті серед учителів. Найчастіше у сучасних педагогів розвинене критичне та проєктне мислення, комунікація, креативність та емпатія. Натомість Helicopter view — це комплексний погляд на світ і на будь-яке завдання, це широкий світогляд.

Гуманна педагогіка як життєвий принцип

Happy Nest School розділяє цінності гуманної педагогіки, тому для них важливо, щоб вчителі знали ці засади та втілювали їх у своїй щоденній учительській практиці.

"Запитую в кандидата: "Чому ви стали вчителем?", бо хочу зрозуміти, чи це справді покликання, чи просто робота, на яку треба ходити щодня. Якщо це покликання, то людина розповість про те, що не стати вчителем вона не могла, і розкриє це через життєві події", – наголосила засновниця школи Ярослава Діб.

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Також важливо, щоб вчитель вмів спостерігати, помічати, чути і небайдуже ставитися до дитини. Адже така людина допомагатиме учням побачити ширше і більше.

Володіння практиками роботи зі стресом

Щоб навчальний процес був важливим і цінним, вчитель повинен володіти конкретними методиками роботи у класі.

Зокрема, знати деякі конкретні техніки: який алгоритм дій учителя у конфліктній ситуації між учнями або в разі підвищеного стресу дитини тощо? Чи вміє вчитель перемкнути увагу учня тощо. Тож, часто на співбесідах на роботу вчителя просять розказати, як він буде діяти у таких ситуаціях.