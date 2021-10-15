Яким має бути сучасний директор школи та що він має робити

У вересні 2021 року для директорів шкіл затвердили новий професійний стандарт. У ньому прописано, хто може працювати керівником школи і що саме він має робити. Чому цей стандарт важливий та що змінилося – читайте у статті.

Чому це важливо? Стандарт розробили в МОН за участі фінського проєкту "Навчаємось разом". Документ пройшов громадське обговорення та перевірку фахівцями.

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За словами експертів, раніше нічого навіть схожого на цей документ не існувало. Із 2020 року в Україні є професійний стандарт вчителя. Тривалий час побутувала думка, що директор — це просто найбільш успішний та досвідчений вчитель.

Але зараз очевидно, що директор школи повинен мати й низку інших компетенцій.

Що було раніше? Раніше в директорів шкіл були лише посадові інструкції з правами та обов’язками керівника закладу освіти. Минулого року з'явилося більше інформації про цю посаду.

Стандарт директора школи

Так, директором школи може стати лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою, закінчив магістратуру, має педагогічний стаж не менш ніж три роки.

Також у нього мають бути розвинені організаторські здібності, а стан фізичного і психічного здоров’я не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

Та до появи професійного стандарту не було документа, в якому були б описані компетенції, необхідні керівнику закладу освіти.

Кому і навіщо потрібен цей стандарт? Особливо цей документ важливий, зважаючи на реформу — Нову українську школу. Адже якщо раніше школи були такими собі ланками на підприємстві, де всі мали виконувати однакові накази згори, то нині вони стають все більш автономними.

Зараз щодо цього триває перехідний етап. Сучасні заклади освіти повинні ухвалювати головні для навчання рішення:

визначати стратегію,

обирати навчальну програму,

прописувати правила для всіх учасників навчального процесу в статуті,

визначати, де підвищуватимуть кваліфікацію вчителі,

залучати кошти спонсорів та ефективно їх використовувати.

Усе це неможливо без сучасних знань, проактивності та менеджерських здібностей директорів шкіл.

Для чого потрібен професійний стандарт

Для кар’єрного зростання. Кожен професійний стандарт — це орієнтир, за яким людина може прокачувати свої професійні якості. Так, вчитель, який планує стати директором, тепер матиме підказку, на чому саме він має знатися, які вміння та якості розвивати.

Для перевірки відповідності посаді. Конкурсна комісія, яка обиратиме на цю посаду людину, відтепер має чіткі вказівки щодо того, хто з кандидатів ближчий до, так би мовити, ідеалу.

Для професійного розвитку. Нещодавно призначений на посаду керівник школи також зможе намітити план підвищення кваліфікації.

Для програм з підвищення кваліфікації. У майбутньому саме на професійний стандарт мають орієнтуватися заклади, які займатимуться підвищенням кваліфікації, курси для керівників шкіл, а також педагогічні університети.

Якими компетентностями повинен володіти сучасний директор

П’ять з них — загальні компетенції, що важливі для кожного освітянина:

громадянська (демонструвати активну громадянську позицію),

соціальна (ефективно взаємодіяти, розв’язувати конфлікти),

культурна (цінувати національну самобутність та мультикультурність),

когнітивна (критично мислити, а також працювати з інформацією),

підприємницька (бути ініціативним, підприємливим).

Суто професійні компетенції в стандарті об’єднали довкола цих п’яти трудових функцій.

Що має робити керівник закладу освіти

Дбати про стратегічний розвиток школи

Для цього потрібна нормативно-правова компетентність, здатність стратегічно управляти персоналом (мотивувати, створювати умови для безперервного професійного розвитку вчителів та чимало іншого), а ще - стратегічно управляти школою.

Тобто загалом розвивати заклад освіти так, щоб задовольнити потреби саме своїх учнів, підготувати людей, які зможуть професійно реалізуватися та знайдуть своє місце в сучасному світі.

Управляти якістю освітньої діяльності

Для цього директор має не лише керувати освітнім процесом та оцінювати його результати, а також вміти залучити зовнішній моніторинг якості освіти.

Забезпечувати партнерську та мережеву взаємодію

Задля цього керівник школи повинен мати лідерські здібності, організовувати ефективну роботу колективу, залучених фахівців, створювати умови для громадського контролю. А ще має бути емоційно-етична компетентність.

У соцмережах та приватних розмовах не раз можна почути від учителів, як директор говорить на підвищених тонах, стресує та вводить інших у стрес. Але тепер задокументовано, що керівник школи зобов’язаний створювати позитивний психологічний клімат та управляти власними емоційними станами.

І це вже перший крок до нового образу сучасного українського директора школи. Звісно, ця компетенція — нелегка справа. Тим паче, умови праці керівника школи віднесено до управлінської діяльності, що пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним напруженням.

Безперервно професійно розвиватися

Маються на увазі здатність до навчання впродовж життя, без якої нині взагалі нікуди, а ще — інноваційна компетентність, тобто знатися на сучасних тенденціях в освіті, втілювати в школі новації, перспективні педагогічні ідеї.

У стандарті передбачено: від директора школи очікують щорічного підвищення професійної майстерності (самоосвіта, онлайн-курси, тренінги, семінари, майстер-класи). А після призначення на посаду він має в перший же рік пройти курс з управлінської діяльності.