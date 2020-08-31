Для вчителів розробили матеріали для першого уроку, на якому вони мають розповісти учням основні та важливі правила респіраторної гігієни та те, як захиститись від коронавірусу.

Матеріали розробила громадська спілка "Освіторія" в межах програми від ЮНІСЕФ Україна у співпраці з Міністерством освіти і науки.

До теми Перші уроки у школах варто провести на тему захисту від коронавірусу, – Шмигаль

Оскільки цей навчальний рік проходитиме в особливих умовах, школам важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину. З такою ідеєю погоджується і Міністерство освіти і науки, і уряд, і президент України.

У МОН порекомендували педагогам для проведення інтерактивного уроку скористатися підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами.

Ці матеріали допоможуть:

пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;

розвінчати міфи про COVID-19;

ознайомити з правилами респіраторної гігієни;

проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.

Як провести урок для учнів 1 – 4 класів: дивіться інтерактивний урок у фото



Як провести урок для учнів 5 – 11 класів: дивіться інтерактивний урок у фото



Більше матеріалів для першого уроку в школі – читайте за посиланням.

Додамо, що деяким школам радять запровадити змішане навчання, аби убезпечити учнів від зараження коронавірусом. Так, виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що школа в будь-якій зоні може ввести таке навчання в старших класах.

"Таке рішення має прийняти директор після спілкування з класним керівником. До прикладу, якщо у класі близько 30 дітей, то 15 учнів можуть прийти на урок, а решта 15 – будуть дивитися цей же урок вдома онлайн", – сказав він.

За його словами, через кілька днів школярі мають помінятися: ті, хто був у класі, має залишитися вдома і дивитися урок онлайн, а натомість інші – повернуться до школи.