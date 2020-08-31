Яким має бути перший урок у школі про коронавірус: матеріали для вчителів
Для вчителів розробили матеріали для першого уроку, на якому вони мають розповісти учням основні та важливі правила респіраторної гігієни та те, як захиститись від коронавірусу.
Матеріали розробила громадська спілка "Освіторія" в межах програми від ЮНІСЕФ Україна у співпраці з Міністерством освіти і науки.
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Оскільки цей навчальний рік проходитиме в особливих умовах, школам важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину. З такою ідеєю погоджується і Міністерство освіти і науки, і уряд, і президент України.
У МОН порекомендували педагогам для проведення інтерактивного уроку скористатися підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами.
Ці матеріали допоможуть:
- пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;
- розвінчати міфи про COVID-19;
- ознайомити з правилами респіраторної гігієни;
- проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.
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Додамо, що деяким школам радять запровадити змішане навчання, аби убезпечити учнів від зараження коронавірусом. Так, виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський запевнив, що школа в будь-якій зоні може ввести таке навчання в старших класах.
"Таке рішення має прийняти директор після спілкування з класним керівником. До прикладу, якщо у класі близько 30 дітей, то 15 учнів можуть прийти на урок, а решта 15 – будуть дивитися цей же урок вдома онлайн", – сказав він.
За його словами, через кілька днів школярі мають помінятися: ті, хто був у класі, має залишитися вдома і дивитися урок онлайн, а натомість інші – повернуться до школи.