Експерти вважають, що неможливо змінити освіту без вмотивованого та добре підготовленого вчителя, який є професіоналом своєї справи. Яким же має бути ідеальний вчитель – читайте у матеріалі.

Перша заступниця директора Українського інституту розвитку освіти Наталія Софій вважає, що паралельно з високими очікуваннями від учителя, важливо їх самих підтримувати, передає "Дзеркало тижня".

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За її словами, підтримати педагогів допоможе "Професійний стандарт вчителя" – документ, який пояснює, яким має бути вчитель та якими загальними та професійними компетентностями він має володіти.

Софій розповіла, що робота над новим стандартом розпочалася ще у 2019 році, до нього були залучені вчителі, керівники шкіл, представники закладів вищої педосвіти, громадських організацій тощо.

Вона додала, що документ уже майже готовий до ухвалення. А у процесі створення професійного стандарту вчителя використовувався міжнародний досвід, зокрема з Австралії та Чехії.

Яким має бути ідеальний вчитель

Обов’язки вчителя залежать від того, які функції він виконує. Зазвичай вони такі:

Навчання учнів

Це передбачає, що вчитель постійно вдосконалює знання предмета і використовує сучасні форми, методи навчання, зрозуміло пояснює і грамотно говорить, знає одну з іноземних мов, володіє цифровими технологіями тощо.

Партнерська взаємодія з дітьми, батьками, іншими педагогами

Цей обов’язок вимагає від учителя здатності розуміти власні емоції, емоції учнів та уміння реагувати і враховувати їх, а також здатність до співпраці на засадах партнерства і командної роботи.



Вчитель має бути у дружніх стосунках з дитиною / Фото Globuya

Участь в організації безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Це вкрай важливо, бо ця функція передбачає здатність враховувати потреби й індивідуальні особливості кожного учня, піклуватися про його здоров`я та безпеку, брати участь в організації навчання, яке має бути безпечним та інклюзивним.

Управління освітнім процесом

Воно вимагає від учителя здатності створювати та адаптувати навчальні програми, планувати навчання на рік, семестр, урок, організовувати учнів на уроці та в позаурочній діяльності, оцінювати індивідуальні навчальні досягнення учнів.

Безперервний професійний розвиток

Вчитель має постійно навчатися, вдосконалювати свої уміння, рефлексувати. Зокрема, безперервний професійний розвиток передбачає три професійні компетентності: інноваційну, здатність до навчання впродовж життя та рефлексивну компетентність.

Додамо, що на запитання "Чи будете ви використовувати професійний стандарт вчителя" 62% респондентів відповіли "так" і 33% — "скоріше, так". Отже, переважна більшість учителів і керівників шкіл бачать практичну цінність цього документа.

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Натомість організаторка премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла виданню "Освіторія", що найголовніша риса у вчителя – це любов до дітей.

Друга менш важлива риса — здатність відійти від авторитарного формату і бути на рівні з дітьми. Це вирізняє класного вчителя. Якщо сприймати дітей на одному рівні із собою, то можна навчитися від них не менше, ніж вони від вас,

– каже вона.

А переможець премії Global Teacher Prize Ukraine у 2017 році Паул Пшенічка вважає, що вчитель може володіти найрізноманітнішими навичками, але насамперед має бути особистістю, щоб сконсолідувати дітей навколо себе. "Також він має чудово знати свій предмет, позитивно ставитися до дітей і мати внутрішній стрижень", – додав він.