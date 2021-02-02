В Україні часто піднімаються дискусії про те, чи має бути обов’язковою шкільна форма на загальнодержавному рівні. Як же ставляться до дрес-коду школярів за кордоном – читайте у матеріалі.

Джерело: Пресслужба освітнього омбудсмена

Ставлення до обов’язкової шкільної форми у різних країнах залежить насамперед від традицій, історичного й економічного факторів та правових аспектів.

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Чимало країн заявляють, що ефект від введення дрес-коду для учнів є надмірним посяганням уряду на особисту свободу учнів та батьків. Тому експерти проаналізували досвід Швейцарії, Німеччини, Польщі та США щодо політики встановлення шкільної форми.

Чому в багатьох країнах немає обов’язкової форми для учнів

Економічний аспект

В Польщі скасували обов’язкову шкільну форму ще в 1980-х роках через економічні проблеми, оскільки у країні розпочалася масштабна криза. Зокрема, почали виникати труднощі з придбанням шкільної форми.

Але вже у 2006 році була спроба відновити шкільну форму в країні, але вже за два роки цю вимогу скасували. Зараз шкільну форму можна побачити на учнях деяких приватних шкіл, в інтернатах чи католицьких школах.

Історичний аспект

Тут яскравим прикладом є Німеччина. У цій країні взагалі немає традиції носити шкільну форму, тому майже всі учні та студенти державних та приватних закладів освіти не мають дрес-коду.

Цікаво, що у Німеччині навіть уникають словосполучення "шкільна форма", а замість нього вживають "шкільний одяг". Цьому насамперед посприяв історичний контекст: шкільна форма для німців асоціюється зі спогадами про форму Гітлерюгенда під час війни.

Там одного разу з’явилася ініціатива запровадити шкільну форму, але ця пропозиція зустріла протидію профспілки вчителів та опозиційних політичних партій.



Школа в Німеччині / Фото dw.com

Натомість у Швейцарії також ніколи не було традиції та вимоги носити шкільну форму, за винятком невеликої кількості приватних шкіл (там може бути дрес-код – сірі брюки та біла рубашка-поло, до прикладу).

Загалом у Швейцарії питання внутрішньошкільного дрес-коду вирішують заклади освіти самостійно. А на федеральному рівні діє поки тільки єдине для всіх рішення суду, згідно з яким, у школах дозволено носити мусульманську хустку.

Правовий аспект

У Швеції законодавчо визначили, що вимога до обов’язкової форми є порушенням прав людини, оскільки одяг та зовнішній вигляд слід вважати індивідуальним вираженням, і це мають вирішувати самі учні.

Водночас у США на загальнодержавному рівні обов’язковість шкільної форми не регулюється. Там кожен штат проводить свою політику з цього питання.

Так, у більшості шкіл США шкільна форма не потрібна, але натомість застосовується стандартизований дрес-код, який адаптується у кожній школі з урахуванням її особливостей. Але деякі дослідники переконують, що майже кожна п’ята державна школа США (21%) вимагає від учнів носити шкільну форму.



Шкільна форма у США / Фото neu

Деякі штати прийняли закони, що дозволяють шкільним радам регулювати одяг учнів. Наприклад, у школах штату Теннессі заборонено носити "одяг, пов’язаний з бандитськими діями чи угрупованнями".

Цікава історія: В одній зі шкіл штату Північна Кароліна директор школи погрожував учениці арештом за порушення шкільного дрес-коду, оскільки вона була одягнена в сорочку, крізь яку проглядалися плечі та ключиця.



Після того, як школа погрожувала відрахувати дівчину й заборонила їй іти на випускний, багато однокласників підтримали дівчину в соцмережах. Тоді справа вибухнула у пресі.

Яким має бути дрес-код у школі: поради

Юристка Американської спілки захисту громадянських свобод Гален Шервін дала поради для шкіл щодо політики встановлення дрес-коду:

Дрес-коди не можуть бути дискримінаційними

Тому коли визначаються вимоги до одягу, вони не мають відрізнятися залежно від статі або раси. Зокрема, школи не можуть базувати дрес-код на статевих стереотипах.

Окрім того, школи не можуть дискримінувати учнів на основі сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або гендерних проявів.

Дрес-коди не повинні застосовуватися до певних груп учнів нерівномірно

Це може порушувати закони, що забороняють расову та статеву дискримінацію. Адже дрес-коди іноді нерівномірно застосовуються до дівчат через носіння одягу, який вважається «відволіканням» уваги хлопців у класі.

Школи не можуть дискримінувати учнів за погляди, які висловлюються через їхній одяг

Школярі державних шкіл не втрачають своїх конституційних прав на свободу слова та вираження поглядів у школі. Тому, якщо школа допускає носіння футболки з гаслами чи браслетів, вона повинна дозволяти їх незалежно від того, яке повідомлення вони висловлюють.

Але школа може заборонити носити одяг із непристойними повідомленнями, що мають нецензурні образливі слова, закликають вживати наркотики тощо.

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Учень має право носити одяг, що передає його політичні чи релігійні погляди

Школяр, наприклад, має право носити футболку, що схвалює чи критикує певного політика, підтримує соціальну проблему чи виступає проти неї. Або ж носити хіджаб, якщо учениця – мусульманка тощо. Також заборонено кодекси догляду, що регулюють довжину волосся, прикраси або пірсинг вух, бо вони можуть порушити багато питань та прав учнів.

Тобто школи не можуть встановлювати суперечливі законам чи учням дрес-коди. Діти обов’язково повинні бути проінформовані про свої права, щоб вони могли висловитися, якщо є порушення.

Отож, у багатьох країнах немає законів, які б на загальнодержавному рівні встановлювали обов’язковість шкільної форми. Держави надають закладам освіти автономію в цьому питанні.