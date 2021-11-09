Яким має бути дистанційне навчання у школах: детальне пояснення МОН
Джерело:"Обозреватель"
Наразі в Україні учні понад 3 тисяч шкіл навчаються дистанційно. Багато батьків незадоволені форматом і організацією дистанційки. Тому в Міносвіти пояснили, яким має бути онлайн-навчання у школах.
Хто ухвалює рішення про дистанційне навчання? У МОН наголосили, що школи мають організаційну та юридичну автономію, тож під час надзвичайних обставин чи карантину заклад освіти за рішенням педради може організувати дистанційку.
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Положення про дистанційну форму навчання затверджене наказом МОН від 8 вересня 2020 року № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання".
Головні вимоги до дистанційки
У МОН наголосили, що під час дистанційки мають враховуватись інтереси учнів. Зокрема, головними вимогами є:
- регулярна взаємодія вчителів з учнями;
- створення умов для участі у заняттях учнів з особливими освітніми потребами;
- відстеження результатів навчання учнів та надання їм підтримки;
- використання телефонів або пошти для учнів, які не мають змоги навчатись онлайн.
Навантаження на школярів
У Міносвіти зазначили, що онлайн-навчання має відповідати державним стандартам освіти, а умови повинні бути – безпечними, нешкідливими та здоровими. Водночас через дистанційку не потрібно перевантажувати учнів.
Санітарний регламент для шкіл визначає такий час на домашні завдання:
- не більше 1 години у 3 – 5 класах;
- 1,5 години у 6 – 9 класах;
- 2 години – у 10 – 11(12) класах;
- а учням 1 – 2 класів домашнє завдання взагалі не задається.
Важливим є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, зокрема щодо обсягу та форм подання навчального матеріалу, завдань для самоперевірки та оцінювання, а також недопущення перевантаження під час роботи за комп’ютером тощо,
– наголосили у відомстві.
Хто відповідає за організацію дистанційки? За онлайн-навчання відповідає керівник навчального закладу, тобто у цьому випадку – директор школи.
Куди звертатись батькам щодо якості дистанційки
Якщо у батьків є питання щодо якості дистанційного навчання дітей, то, за словами МОН, треба звертатися до директора школи або відповідного органу управління у сфері освіти, якому підпорядковується заклад.
Так, якщо вчитель порушує вимоги проведення дистанційки, то до відповідальності можуть притягнути директора школи.
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Держконтроль у сфері освіти здійснює Державна служба якості освіти та її територіальні органи. Вони можуть проводити інституційний аудит та позапланові перевірки.
Підставою для проведення позапланової перевірки школи може бути:
- звернення людини про порушення, що шкодить її правам, законним інтересам. Для цього треба подати документи чи копії, що підтверджують такі порушення;
- перевірка, чи вдалося усунути порушення, виявлені під час попередньої перевірки;
- звернення освітнього омбудсмена.
Водночас у МОН додали, що Державна служба якості освіти та її територіальні органи постійно контролюють якість освітніх послуг під час дистанційного навчання.
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