Яким має бути дистанційне навчання у школах: детальне пояснення МОН

Наразі в Україні учні понад 3 тисяч шкіл навчаються дистанційно. Багато батьків незадоволені форматом і організацією дистанційки. Тому в Міносвіти пояснили, яким має бути онлайн-навчання у школах.

Хто ухвалює рішення про дистанційне навчання? У МОН наголосили, що школи мають організаційну та юридичну автономію, тож під час надзвичайних обставин чи карантину заклад освіти за рішенням педради може організувати дистанційку.

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Положення про дистанційну форму навчання затверджене наказом МОН від 8 вересня 2020 року № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання".

Головні вимоги до дистанційки

У МОН наголосили, що під час дистанційки мають враховуватись інтереси учнів. Зокрема, головними вимогами є:

регулярна взаємодія вчителів з учнями;

створення умов для участі у заняттях учнів з особливими освітніми потребами;

відстеження результатів навчання учнів та надання їм підтримки;

використання телефонів або пошти для учнів, які не мають змоги навчатись онлайн.

Навантаження на школярів

У Міносвіти зазначили, що онлайн-навчання має відповідати державним стандартам освіти, а умови повинні бути – безпечними, нешкідливими та здоровими. Водночас через дистанційку не потрібно перевантажувати учнів.

Санітарний регламент для шкіл визначає такий час на домашні завдання:

не більше 1 години у 3 – 5 класах;

1,5 години у 6 – 9 класах;

2 години – у 10 – 11(12) класах;

а учням 1 – 2 класів домашнє завдання взагалі не задається.

Важливим є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, зокрема щодо обсягу та форм подання навчального матеріалу, завдань для самоперевірки та оцінювання, а також недопущення перевантаження під час роботи за комп’ютером тощо,

– наголосили у відомстві.

Хто відповідає за організацію дистанційки? За онлайн-навчання відповідає керівник навчального закладу, тобто у цьому випадку – директор школи.

Куди звертатись батькам щодо якості дистанційки

Якщо у батьків є питання щодо якості дистанційного навчання дітей, то, за словами МОН, треба звертатися до директора школи або відповідного органу управління у сфері освіти, якому підпорядковується заклад.

Так, якщо вчитель порушує вимоги проведення дистанційки, то до відповідальності можуть притягнути директора школи.

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Держконтроль у сфері освіти здійснює Державна служба якості освіти та її територіальні органи. Вони можуть проводити інституційний аудит та позапланові перевірки.

Підставою для проведення позапланової перевірки школи може бути:

звернення людини про порушення, що шкодить її правам, законним інтересам. Для цього треба подати документи чи копії, що підтверджують такі порушення;

перевірка, чи вдалося усунути порушення, виявлені під час попередньої перевірки;

звернення освітнього омбудсмена.

Водночас у МОН додали, що Державна служба якості освіти та її територіальні органи постійно контролюють якість освітніх послуг під час дистанційного навчання.

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