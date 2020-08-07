Старт навчального року у Львові 1 вересня відбудеться у звичайному режимі. Щодо самого навчання під час пандемії, то учні дотримуватимуться визначених санітарних норм.

У Львові святкових лінійок не проводять

Незважаючи на те, що школи планують запустити у звичайному режимі, вчителів все ж навчають дистанційної роботи. Про це повідомила керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик, інформує пресслужба ЛМР.

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1 вересня відбудеться у звичайному режимі, адже у нас лінійки скасовані. Все буде нетрадиційно та креативно. Епідеміологічна ситуація дозволяє відкрити заклади середньої освіти, тому ми готуємось до початку навчального року,

– розповіла Довганик.

Під час перерв учні носитимуть маски

Учням, проте, доведеться дотримуватись певних санітарних правил. Зокрема, приходити до школи в масках. На уроках засоби захисту можна буде знімати, на перервах – потрібно одягати знову. Також у школах проводитимуть температурний скринінг та опитуватимуть дітей про стан їхнього здоров'я.

Забезпечувати дітей засобами захисту будуть навчальні заклади,

– додала Довганик.

Навчання залежатиме від епідеміологічної ситуації

Зазначимо, що раніше МОН оприлюднило головні вимоги до функціонування шкіл під час пандемії. Усі школи потрібно забезпечити засобами для дезінфекції та масками, а також обладнати місця для обробки рук. Початок та завершення семестрів, а також терміни канікул залежатимуть від епідеміологічної ситуації.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу