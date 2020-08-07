Навчання під час пандемії: яким буде свято 1 вересня у Львові
Старт навчального року у Львові 1 вересня відбудеться у звичайному режимі. Щодо самого навчання під час пандемії, то учні дотримуватимуться визначених санітарних норм.
У Львові святкових лінійок не проводять
Незважаючи на те, що школи планують запустити у звичайному режимі, вчителів все ж навчають дистанційної роботи. Про це повідомила керівниця управління освіти Львова Зоряна Довганик, інформує пресслужба ЛМР.
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1 вересня відбудеться у звичайному режимі, адже у нас лінійки скасовані. Все буде нетрадиційно та креативно. Епідеміологічна ситуація дозволяє відкрити заклади середньої освіти, тому ми готуємось до початку навчального року,
– розповіла Довганик.
Під час перерв учні носитимуть маски
Учням, проте, доведеться дотримуватись певних санітарних правил. Зокрема, приходити до школи в масках. На уроках засоби захисту можна буде знімати, на перервах – потрібно одягати знову. Також у школах проводитимуть температурний скринінг та опитуватимуть дітей про стан їхнього здоров'я.
Забезпечувати дітей засобами захисту будуть навчальні заклади,
– додала Довганик.
Навчання залежатиме від епідеміологічної ситуації
Зазначимо, що раніше МОН оприлюднило головні вимоги до функціонування шкіл під час пандемії. Усі школи потрібно забезпечити засобами для дезінфекції та масками, а також обладнати місця для обробки рук. Початок та завершення семестрів, а також терміни канікул залежатимуть від епідеміологічної ситуації.