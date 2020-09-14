У 2021 році випускники зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів, після школи. Зокрема, з української мови та літератури, а також окремо лише з української мови. Яким буде тестування у наступному році – читайте нижче.

Відповіді на найактуальніші питання щодо ЗНО у 2021 році надала заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, передає 24 канал.

Важливо ДПА з математики стане обов'язковим для випускників шкіл у 2021 році

Два ЗНО з української мови

У 2021 році вступники можуть складати ЗНО з української мови та літератури або ж окремо лише з українською мови. Вони будуть самостійно обирати, що саме складати.

Проте, завдяки тестуванню з української мови і літератури випускник отримає аж три оцінки: за ДПА, за ЗНО з української мови та за ЗНО з української мови і літератури. А якщо випускник не хоче вступати до вишу, то він може здати лише ЗНО з української мови. Це дозволить йому отримати лише оцінку з ДПА.

Питання про ЗНО з української мови і літератури

Чи будуть завдання на знання првил нового правопису? За словами Вакуленко, у 2021 році таких завдань не буде, вони це впроваджуватимуть протягом наступних 5 років.

Але учасник тустування може за потреби вказати певне слово з нового правопису під час розгорнутої відповіді.

Скільки триватиме ЗНО зх українсьої мови і літератури? З української мови ЗНО триватиме 150 хвилин, з української мови і літератури – 210 хвилин.

Яким буде тест з української мови і літератури? Учасники розпочнуть тестування з виконання завдань з літератури, а потім завдання з української мови.

Чи зміниться завдання з написання власного висловлення? Це для учасників ЗНО спроститься, адже завдання буде містити інфографіки, таблиці та діаграми, які полегшать роботу випускників та можуть стати опорою. А саме формулювання завдання буде уточненим.

Як підготуватися до тестування:

ознайомитися з відеоматеріалами Українського центру оцінювання якості освіти;

багато читати, аналізувати прочитане;

систематизувати вивчений матеріал з української мови і літератури, добре опрацювати все, що вивчили за останні роки.

Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, з української мови і літератури розміщено на сторінці рубрики " ЗНО-2021".