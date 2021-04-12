Зокрема, вступники в магістратуру можуть складати тест з англійської, німецької, французької або іспанської мови.

До теми ЗНО в магістратуру: які іспити мають складати вступники після бакалаврату у 2021 році

Загальна кількість завдань у тесті – 42. На їх виконання відводиться 60 хвилин. Тест складатиметься з 2 частин – перевірка читання (22 завдання) та використання мови (20 завдань).

Відомо, що тест буде містити завдання трьох типів:

на вибір однієї правильної відповіді,

на встановлення відповідності,

на заповнення пропусків у тексті.

Що таке ЄВІ? Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної мови для вступу на магістратуру. Програма ЄВІ створена з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій (рівень В1-В2).

За кожну правильно надану відповідь учасник тестування зможе отримати 1 бал. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 42 бали.

Зазначимо, що реєстрація для участі у вступних випробуваннях для вступу до магістратури триватиме з 11 травня до 3 червня 2021 року включно.

Окрім того, у 2021 році вступники до магістратури можуть подати результати ЄВІ з іноземної мови минулого року (або 2021).

До слова, Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Більше про це – читайте за посиланням.