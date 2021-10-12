ЄДКІ – це обов'язковий компонент атестації спеціальних компетентностей, визначених стандартами вищої освіти та достатніх для роботи за обраною спеціальністю.

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У порядку затвердження кваліфікаційний іспит за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право" планують провести у грудні 2021 року для випусників магістратури.

Формат проведення буде уточнено з урахуванням епідеміологічної ситуації та відповідних технічних можливостей.

Яким буде ЄДКІ

Екзаменаційна робота буде складатися з фабул (описів фактичних обставин ситуації). До кожної фабули буде наведено не більше 12 тестових завдань за такими типами:

завдання, що мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний;

завдання, що мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні;

завдання, що потребують визначення послідовності/пріоритетності;

завдання, що потребують визначення відповідності.

Загальна кількість тестових завдань – 120, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин. Відповідно і максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за всі правильні відповіді – 120 тестових балів.

Програма ЄДКІ

Програма ЄДКІ за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право" складається з 12 розділів:

Конституційне право України;

Адміністративне право України;

Адміністративне судочинство в Україні;

Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини;

Цивільне право України;

Цивільне процесуальне право України;

Трудове право України;

Міжнародне приватне право;

Кримінальне право України;

Кримінальне процесуальне право України;

Міжнародне кримінальне право, включаючи міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності;

Загальні етичні вимоги правничої професії.

Програму розроблено робочою групою з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення ЄДКІ за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право", до складу якої входять працівники МОН, юристи, науковці тощо.

До слова, МОН підготувало проєкт нових умов прийому на навчання для абітурієнтів на 2022 рік. Зокрема, передбачаються такі основні зміни у вступі-2022: