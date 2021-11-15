Яким буде Президентський університет і скільки грошей на нього виділять: деталі від Шкарлета

У Києві на ВДНГ за кілька років з’явиться Президентський університет. Мета його створення амбітна – зібрати найкращих викладачів в одному місці, аби "готувати людей майбутнього". Будівництво університету обійдеться у щонайменше 7,2 мільярда гривень. Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, навіщо потрібен Президентський виш.

Згідно з планом, Президентський університет запрацює 1 жовтня 2023 року. До цього часу мають бути вже сформовані освітньо-наукові напрямки, визначені викладачі та здана в експлуатацію перша черга будівництва (навчально-лабораторний корпус і апарт-готель).

До теми Український Оксфорд або Гарвард, – Шкарлет розповів деталі про навчання у Президентському виші

Навчання у Президентському університеті

Почати набір студентів заклад має раніше – старт навчання заплановано на 1 жовтня 2023 року. Навчання для студентів буде безоплатним. У першому наборі буде 120 людей, по 20 студентів на шість основних напрямків.

Шкарлет розповів, що планується шість спеціальностей і програм:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

"Ця точка перезавантаження в системі вищої освіти дасть можливість викладачам і студентам формувати власну освітню траєкторію, користуватися дуальною формою освіти, заробляти роялті власним інтелектом", – сказав Шкарлет.



Проєкт Президентського університету / Скріншот 24 каналу

За його словами, щоб сформувати цю "точку перезавантаження системи вищої освіти", створять окремий законопроєкт.

Держава намагається вкласти кошти в справжніх лідерів, а їх буде два-три. Зрештою, один Ілон Маск перевернув існуючий уклад в електрифікації та польотах у космос, один маленький стартапчик "Фейсбук" перевернув світ. Одна людина, не треба багато,

– сказав Шкарлет.

Хто працюватиме в Президентському університеті – теж поки що невідомо. Міністр освіти пояснює, що на посади викладачів відбуватиметься конкурс серед охочих провідних науковців з будь-якої країни світу.

Раніше Шкарлет також говорив, що найкращі викладачі Президентського університету мають отримувати щонайменше 4 тисячі доларів або євро.

Як обиратимуть ректора? Також невідомо, хто очолить університет. Проте, за словами Шкарлета, ректора обиратимуть теж на конкурсних засадах.

Скільки грошей піде на університет

Раніше пресслужба МОН повідомляла, що, за попередніми оцінками, за три роки на цей точковий експеримент заплановано витратити 7,2 мільярда гривень. Фонд президента України вже виділив 70 мільйонів гривень.

Ще 100 мільйонів гривень закладено у проєкті Держбюджету-2022, який уже прийняли за основу. Ці кошти підуть на будівництво.

Окрім бюджетних коштів, мають намір залучити приватні інвестиції, у тому числі з-за кордону. Поки що в Міністерстві освіти не повідомляють, що це за інвестори та скільки коштів вони готові виділити.

Межі немає. Інвестори готові розглядати серйозні суми для формування розвитку університету. Треба побудувати три черги, наповнити бібліотеку, забезпечити обладнанням. Зараз ніхто не знає, як університет розвиватиметься по цих шести галузях,

– сказав міністр освіти.

Також Шкарлет зазначає, що вже є напрацювання стосовно кошторисної вартості проєкту за оцінками архітекторів — 4,6 мільярда гривень. Саме стільки потрібно на розбудову корпусів, озеленення території, форматування лабораторій тощо.

Як виглядатиме Президентський виш

Під будівництво університету відведено 16 гектарів на території Виставкового центру в Києві. Юридично НК "Експоцентр України" належить до структури Державного управління справами, що підпорядковується президентові.

На ділянці, де заплановане зведення університету, зараз розташовані 19-й павільйон, з якого раніше виїхав Благодійний фестиваль "Кураж", 21-й павільйон, Інтерактивний простір "Музей науки" і приватна школа Midgard.

Кожен серйозний університет має тенденцію до розміщення в парковій зоні, більш віддалено. Адже має бути місце, де вчені та студенти матимуть час більше зосередитися, вийти, посидіти на лавочці, подихати свіжим повітрям,

– говорить Сергій Шкарлет.

На 16 гектарах розміщуватимуться:

11 корпусів,

адміністративний корпус,

апарт-готель,

лікарня,

дипломатична служба,

ймовірно, вертолітний майданчик.

Очікується, що всі будівлі університету будуть готові до 2025 року.

Проєктують Президентський університет Віталій Молочко, який очолює компанію КС ("Кепітал Стоун"), і Богдан Шкрогаль, головний архітектор Архітектурної майстерні Шкрогаль. Раніше вони вже співпрацювали з МОН.

Щоб утілити президентський проєкт, розробляється окреме законодавство. Територія, де заплановане будівництво, перебуває в структурі, що (дуже зручно) підпорядковується президенту.



Проект Президентського вишу / Фото Lb.ua

Макет території університету архітектори представили також під час форуму "Україна 30", хоча саму концепцію можна проглянути на рендерах.

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