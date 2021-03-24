Школярі 5 – 11 класів у Києві з 25 березня виходять з весняних канікул. Учні середніх та старших класів будуть навчатися дистанційно наступні два тижні.

Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу заявив, що для учнів 5 – 11 розпочнуть навчання з четверга, 25 березня, в дистанційному форматі.

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Натомість учні молодшої школи досі на канікулах до 26 березня. Після цього, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, учні 1 – 4 класів будуть навчатися очно з понеділка, 29 березня.

Для вчителів та директорів були підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, також там є поради психологів,

– наголосив Кличко.

Так, з цими та іншими матеріалами освітяни та батьки учнів можуть ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки КМДА в розділі "Дистанційне навчання".

До слова, в регіонах червоної зони учням 5 – 11 класів забороняється відвідування шкіл, тому вони переходять на дистанційне навчання. Натомість учні 1 – 4 класів можуть продовжувати навчатись очно.

Так, до червоної зони епідембезпеки потрапили такі регіони України: