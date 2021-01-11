У Києві від 11 січня починається ІІ семестр 2020-2021 навчального року. Він має свою традиційну специфіку, а до цього додався ще й коронавірус. Зокрема, через локдаун, школи навчатимуть учнів у дистанційному режимі.

Окрім того, у в першому семестрі школи більше уваги приділяли класам (1, 5, 10), але другий семестр – це семестр підвищеної уваги до випускників (4, 9, 11 класи). Директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян розповіла у фейсбуці про особливості ІІ семестру для учнів.

До теми Як налаштувати школярів на навчання після канікул: поради вчителям

За її словами, тепер не буде поділу на чверті. Раніше ця чверть завжди переривалася на карантин через грип або сильні морози. Карантин міг тривати до трьох тижнів.

У цей період ми ніколи не організовували ні змішаного, ні дистанційного навчання. Видавали розпорядження та накази про те, що навчальні програми з предметів будуть виконані за рахунок ущільнення навчального матеріалу,

– додала Фіданян.

Особливості другого семестру через COVID-19

Вже розроблені можливі варіанти проведення ЗНО – їх близько чотирьох. Але остаточно варіанту досі немає.

Семестр розпочинається дистанційно для учнів у Києві. А все через локдаун. МОН рекомендує школам перейти на онлайн-навчання або продовжити канікули. Але кожна школа приймає рішення самостійно.



Як школи мають організувати навчання / Фото Департаменту освіти

Департамент освіти і науки створив Google-календар, в якому є важлива інформація і для батьків, і для педагогів, які перебувають в умовах карантинних обмежень.

Цікаво, що учням та вчителям у Києві, які не мають засобів для дистанційного навчання вдома та проживають у кроковій доступності, дозволили навчатися онлайн з використанням шкільної комп'ютерної техніки.

Для спілкування з батьками учнів рекомендували створити шкільні електронні скриньки.

Також просили надати роз'яснення, що онлайн-урок не може тривати 45 хвилин. Зокрема, безперервна тривалість уроків з ТЗН (дистанційно з технічними засобами навчання) повинна бути:

– для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин;

– для учнів 2 – 4 класів – не більше 15 хвилин;

– для учнів 7 класів – не більше 20 хвилин;

– для учнів 8 – 9 класів – 20 – 25 хвилин;

– для учнів 10–11 (12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

У закладах професійної освіти канікули триватимуть ще тиждень – до 18 січня. Адже вони пішли на канікули на тиждень пізніше.

Додамо, що дитячі садочки не переривали свою роботу. Хоча їхня відвідуваність була низькою. Найменше вихованців у період різдвяно-новорічних вихідних відвідували садки Дарницького та Святошинського районів.

Позашкільні заклади теж працювали увесь канікулярний час. Надалі вони теж продовжать свою роботу.