Випускники, які обрали для складання ДПА третім предметом одну з іноземних мов, мають знати про нові особливості проведення атестації. Яким буде ДПА з іноземної мови у 2021 та як випускники можуть отримати оцінку без складання іспиту – читайте у матеріалі.

У Міносвіти розробили рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов у школах у 2020/2021 навчальному році.

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Зокрема, випускники, які для проходження атестації вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим предметом для ДПА іноземну мову і навпаки.

Окрім того, учні, які вибрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати іншу іноземну мову як четвертий навчальний предмет.

Для проведення ДПА учнів 11 класів з іноземної мови у формі ЗНО у предметному тексті будуть використовуватися завдання двох рівнів складності: стандарту та профільного.

Учні, які бажають проходити атестацію з іноземної мови у формі ЗНО та вивчали цю мову на рівні стандарту, під час реєстрації для участі у тестуванні повинні зазначити рівень складності завдань "стандарт".

Учні, які бажають проходити атестацію з іноземної мови у формі ЗНО та вивчали цю мову на профільному рівні, повинні зазначати рівень складності завдань "профільний".



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Як випускники можуть отримати результати без складання ДПА з іноземної мови?

А випускникам, які у 2020 чи 2021 році отримали сертифікат міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-1 чи вищого рівня (для класів з стандартним вивченням мови) або рівня В-2 і вищого рівня (для класів із поглибленим вивченням іноземних мов). Результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної мови.

Так, учні, які отримали міжнародний сертифікат мовного іспиту вже після реєстрації для проходження ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, і до 5 березня 2021 року не перереєструвалися, отримають оцінку за ДПА з іноземної мови за результатами ЗНО.

Водночас учням, які отримають міжнародний сертифікат мовного іспиту рівня В-1, В-2 (і вище) у період з 5 березня до 25 травня, і які проходитимуть ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, у додаток можуть виставити оцінку за ДПА – 12 балів.

Також деякі учні можуть пройти ДПА в закладі освіти (за умови, що вони не реєструвалися для участі в ЗНО). Для них атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі за трьома складовими частинами (аудіювання, читання та використання мови) за матеріалами, підготовленими вчителем.

Всі методичні рекомендації та рекомендований перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких зараховуються як ДПА з іноземної мови у 2021 можна знайти тут.