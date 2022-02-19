Яким буде ДПА з іноземної мови у школі: роз’яснення Міносвіти

Міністерство освіти і науки опублікувало рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов для учнів 9 та 11 класу. Якими будуть завдання на атестації – читайте у статті.

Усі учні 9 та 11 класу наприкінці навчального року мають скласти ДПА, в якій іноземна мова є предметом на вибір.

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Хто може складати ДПА у школі

Для учнів 11 класів обов’язковим є ДПА у формі ЗНО, але деякі учні також можуть складати ДПА не у формі ЗНО, а у своєму навчальному закладі. Зокрема, це можуть бути школярі, які:

закінчили навчання в "Міжнародній українській школі";

отримали середню освіту за кордоном та є українцями;

здобувають загальну середню освіту за вечірньою та заочною формами;

здобувають повну загальну середню освіту за екстернатною формою;

здобувають загальну середню освіту за сімейною (домашньою) формою;

перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах;

проживають на тимчасово окупованій території України та території населених пунктів на лінії зіткнення і не навчаються в закладах освіти, розташованих на території, підконтрольній Україні;

хворіли під час проведення атестації чи мають патологічний стан;

не змогли скласти ЗНО через поважні причини;

були призвані (мобілізовані) на військову службу;

виїжджають на постійне місце проживання за кордон;

мають захворювання або патологічний стан, зазначений у переліку;

мають відмову регіонального центру оцінювання якості освіти в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов;

брали участь у міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, виставках під час основної та додаткової сесій ЗНО.

Яким має бути ДПА з іноземної мови

Цьогоріч випускники, які для проходження ДПА у формі ЗНО вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки.

Водночас учні, які вивчають дві іноземні мови в закладі освіти (щонайменше на рівні стандарту), можуть вибрати обидві мови для отримання результатів ДПА.

Для атестації вчитель має підготувати такі завдання на слухання, читання, використання мови та письма (останнє лише для 11 класу).

Атестацію можна пройти з таких іноземних мов:

англійська;

французька;

німецька;

іспанська.

Вчитель формує завдання на окремому бланку. Кількість варіантів має дорівнювати кількості учнів, які проходять атестацію. Виняток становить лише завдання на слухання, адже аудіодоріжка та запитання єдині для всієї групи.

Теми текстів для завдань мають стосуватися щоденних ситуацій спілкування та відповідати зацікавленням учнів. Тексти мають зображати реалії життя в країнах, мова яких вивчається.

Слухання

Для слухання підійдуть записані на аудіо фрагмент радіопрограми, прогноз погоди, телефонні перемовини тощо. Тривалість аудіодоріжки має бути:

1 – 2 хвилини для звичайних 9-х класів;

3 – 4 хвилини для 9-х класів із поглибленим вивченням іноземних мов;

2 – 3 хвилини для звичайних 11-х класів;

3 – 4 хвилини для 11-х класів із поглибленим вивченням іноземних мов.

Після аудіювання необхідно зробити тест в одній з таких форм:

три варіанти відповідей з однією правильною;

вибір відповіді правильно / не правильно.

Читання

Для читання підійдуть статті з періодичних видань, листи, оголошення, реклама, розклади уроків та поїздів, меню, кулінарні рецепти тощо.

Форми тестів після читання:

завдання з вибором правильної відповіді;

завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар);

запитання з короткими відповідями (2 – 3 слова);

встановлення логічного порядку простого тексту;

знаходження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками;

вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

У кожному тестовому завданні може бути тільки одна правильна відповідь.

Використання мови

Завдання з використання мови – це тест для перевірки лексичних, граматичних, семантичних та практичних знань. Форма завдання в різних класах відрізняється.

Для 9 класів необхідно дати учням:

вибір однієї правильної відповіді з 4 варіантів;

текст із пропусками для заповнення з використанням поданих слів або словосполучень.

Для 11 класів необхідно дати завдання відкритої форми у вигляді текстів із пропусками для заповнення. Вчитель має перевірити здатність учня знайти правильні лексичні та граматичні конструкції.

Письмо

Завдання з писемного мовлення призначається лише для учнів 11 класу. Учні мають створити текст на задану вчителем тему. Це можуть бути написання листа, оголошення чи опис зображеного на фотографії або схемі тощо.

Учні мають показати вміння:

передати привітання та використовувати звороти ввічливості;

заповнювати прості формуляри, давати відповіді на прості запитання;

передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми;

вміти висловити подяку, жаль з якогось приводу, відмовитися від замовлення, вибачитися;

переписати інформацію з телефонної книги, розкладу руху, оголошення;

передавати прості ділові повідомлення (зустріч із точним визначенням часу та місця тощо);

написати короткий текст про свій стан справ та ситуацію в сім’ї, про подію, особистий план на майбутнє.

Час на виконання завдань атестації:

для 9 класу – 60 хвилин;

для 11 класу – 90 хвилин.

Максимальна оцінка за державну підсумкову атестацію – 12 балів.

Учень може не проходити атестацію та автоматично отримати оцінку за умови, якщо він має такий міжнародний сертифікат мовного іспиту:

А-2 й вищого рівня для звичайних 9-х класів (отриманий не раніше 2021 року);

В-1 і вищого рівня для 9-х класів із поглибленим вивченням іноземних мов (отриманий не раніше 2021 року);

рівня В-1 для всіх 11-х класів (отриманий із 9 березня до 7 червня 2022

року з англійської мови й до 6 червня – з іспанської, німецької, французької мов.

Але такий сертифікат не можна використати для складання ДПА у формі ЗНО. Якщо учень уже зареєструвався на складання ДПА у формі ЗНО, то перереєструватися можна до 9 березня.

До слова, МОН опублікувало перелік предметів, з яких потрібно успішно пройти незалежне зовнішнє оцінювання, щоб вступити до університету. Так, першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова.