У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання: відповідь омбудсмена

Вже за менш ніж три тижні учні підуть до школи. У МОН заявили, що навчання почнеться в очному режимі, проте при посиленому карантині деякі школи будуть переходити на дистанційку.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до червоної зони епідемнебезпеки.

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За його словами, впродовж навчального року будуть змінюватись умови та рішення уряду у зв'язку з епідемічною ситуацією.

Постанова уряду вносить певні зміни у роботу шкіл. Так, якщо не вакциновані 80% працівників, то заклади освіти переходитимуть на дистанційне навчання у випадку, якщо буде запроваджений жовтий, помаранчевий та червоний стани,

– каже Горбачов.

А Сергій Горбачов запевняв, що вакцинація педагогів не є обов’язковою і залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.

Наразі вже вже вакцинувалися двома дозами майже 320 тисяч вчителів, а першою дозою – ще 430 тисяч педагогів. Проте в Івано-Франківську кожен третій вчитель відмовився від вакцинації. А в садочках вихователі відмовляються від щеплення ще частіше.

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет раніше заявив, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без змішаних чи дистанційних уроків. Проте впродовж навчального року коронавірус буде вносити корективи у формат навчання.

До слова, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує стимулювати педагогів вакцинуватися від COVID-19. Тож вчителі та вихователі можуть отримати премію, якщо пройдуть курс щеплення.