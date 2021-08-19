В яких школах України навчалися найрозумніші учасники ЗНО-2021
Джерело:24 канал
Цьогоріч 57 випускників шкіл отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни, за підсумками проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 24 канал дізнався з власних джерел, які заклади загальної середньої освіти закінчили найрозумніші учасники ЗНО-2021.
Хто у лідерах
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка очолив рейтинг українських шкіл. 7 випускників цього закладу освіти сумарно з чотирьох предметів набрали 790 балів та більше.
Інфографіка В яких регіонах України навчалися найрозумніші випускники шкіл у 2021-му
У топ-3 освітніх установ потрапили й "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" (5 осіб) та київський ліцей "Інтелект" (3 осіб).
Список шкіл, випускники яких отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни:
- Київ – 14 осіб:
- Ліцей "Інтелект" (3);
- Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району міста Києва (2);
- Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1);
- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №246 міста Києва з поглибленим вивченням англійської мови (1);
- Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови (1);
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" (1);
- Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва (1);
- Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва (1);
- Ліцей "Наукова зміна" (1);
- Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області (1);
- Бучанський навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №4 Бучанської міської ради Київської області (1).
- Львів – 12 осіб:
- Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (7);
- Золочівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 ім. Маркіяна Шашкевича Золочівської районної ради Львівської області (1);
- Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка (1);
- Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" (1);
- Середня загальноосвітня школа № 9 м. Львова (1);
- Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міської ради (1).
- Харків – 5 осіб:
- Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" (5).
- Одеса – 3 осіб:
- Овідіопольський заклад загальної середньої освіти імені Тараса Шевченка Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області (1);
- Одеська спеціалізована школа № 17 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області (1);
- Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" (1).
- Тернопіль – 3 осіб:
- Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області (2);
- Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області (1).
- Чернівці – 3 осіб:
- Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради (3).
- Дніпро – 2 осіб:
- Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" (1);
- Комунальний заклад освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міської ради (1).
- Івано-Франківськ – 2 осіб:
- Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради (1);
- Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міської ради Івано-Франківської області (1).
- Полтава – 2 осіб:
- Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради Полтавської області (1);
- Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. В. Г. Короленка Полтавської міської ради Полтавської області (1).
- Суми – 2 осіб:
- Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області (1);
- Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської області" (1).
- Вінниця – 1 особа:
- Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради" (1).
- Краматорськ (Донецька область) – 1 особа:
- Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області (1).
- Ужгород (Закарпатська область) – 1 особа:
- Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (1).
- Запоріжжя – 1 особа:
- Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області (1).
- Миколаїв – 1 особа:
- Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області (1).
- Володимирець (Рівненська область) – 1 особа:
- Володимирецький районний колегіум Володимирецької селищної ради Рівненської області (1).
- Херсон – 1 особа:
- Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міської ради (1).
- Черкаси – 1 особа:
- Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області (1).
- Луцьк (Волинська область) – 1 особа:
- Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради (1).
У 2020-му у рейтингу найкращих шкіл лідирував також Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка.
Цікаво знати
У 2021-му Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для 30 учасників, які сумарно з чотирьох навчальних предметів набрати не менше ніж 790 балів, зокрема 200 балів з будь-якого предмету.
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Найрозумніші випускники шкіл мають бути зараховані у поточному році до закладів вищої освіти України, щоб отримати грошову винагороду від держави.