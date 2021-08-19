В яких школах України навчалися найрозумніші учасники ЗНО-2021

Цьогоріч 57 випускників шкіл отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни, за підсумками проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 24 канал дізнався з власних джерел, які заклади загальної середньої освіти закінчили найрозумніші учасники ЗНО-2021.

Хто у лідерах

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка очолив рейтинг українських шкіл. 7 випускників цього закладу освіти сумарно з чотирьох предметів набрали 790 балів та більше.

Інфографіка В яких регіонах України навчалися найрозумніші випускники шкіл у 2021-му

У топ-3 освітніх установ потрапили й "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" (5 осіб) та київський ліцей "Інтелект" (3 осіб).

Список шкіл, випускники яких отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни:

Київ – 14 осіб:

Ліцей "Інтелект" (3); Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району міста Києва (2); Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1); Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №246 міста Києва з поглибленим вивченням англійської мови (1); Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови (1); Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" (1); Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва (1); Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва (1); Ліцей "Наукова зміна" (1); Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області (1); Бучанський навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №4 Бучанської міської ради Київської області (1).

Львів – 12 осіб:

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (7); Золочівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 ім. Маркіяна Шашкевича Золочівської районної ради Львівської області (1); Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка (1); Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" (1); Середня загальноосвітня школа № 9 м. Львова (1); Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міської ради (1).

Харків – 5 осіб:

Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" (5).

Одеса – 3 осіб:

Овідіопольський заклад загальної середньої освіти імені Тараса Шевченка Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області (1); Одеська спеціалізована школа № 17 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області (1); Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" (1).

Тернопіль – 3 осіб:

Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області (2); Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області (1).

Чернівці – 3 осіб:

Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради (3).

Дніпро – 2 осіб:

Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" (1); Комунальний заклад освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міської ради (1).

Івано-Франківськ – 2 осіб:

Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради (1); Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міської ради Івано-Франківської області (1).

Полтава – 2 осіб:

Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради Полтавської області (1); Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. В. Г. Короленка Полтавської міської ради Полтавської області (1).

Суми – 2 осіб:

Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області (1); Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської області" (1).

Вінниця – 1 особа:

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради" (1).

Краматорськ (Донецька область) – 1 особа:

Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області (1).

Ужгород (Закарпатська область) – 1 особа:

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (1).

Запоріжжя – 1 особа:

Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області (1).

Миколаїв – 1 особа:

Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області (1).

Володимирець (Рівненська область) – 1 особа:

Володимирецький районний колегіум Володимирецької селищної ради Рівненської області (1).

Херсон – 1 особа:

Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міської ради (1).

Черкаси – 1 особа:

Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області (1).

Луцьк (Волинська область) – 1 особа:

Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради (1).

У 2020-му у рейтингу найкращих шкіл лідирував також Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка.

Цікаво знати

У 2021-му Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для 30 учасників, які сумарно з чотирьох навчальних предметів набрати не менше ніж 790 балів, зокрема 200 балів з будь-якого предмету.

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Найрозумніші випускники шкіл мають бути зараховані у поточному році до закладів вищої освіти України, щоб отримати грошову винагороду від держави.