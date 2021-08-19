В яких школах України навчалися найрозумніші учасники ЗНО-2021

19 серпня 2021 , 13:30
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Джерело:

24 канал

Цьогоріч 57 випускників шкіл отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни, за підсумками проходження зовнішнього незалежного оцінювання. 24 канал дізнався з власних джерел, які заклади загальної середньої освіти закінчили найрозумніші учасники ЗНО-2021.

Хто у лідерах

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка очолив рейтинг українських шкіл. 7 випускників цього закладу освіти сумарно з чотирьох предметів набрали 790 балів та більше.

Інфографіка В яких регіонах України навчалися найрозумніші випускники шкіл у 2021-му

У топ-3 освітніх установ потрапили й "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" (5 осіб) та київський ліцей "Інтелект" (3 осіб).

Список шкіл, випускники яких отримали сумарно з чотирьох навчальних предметів не менше 790 балів, зокрема 200 балів з однієї дисципліни:

  • Київ 14 осіб:
  1. Ліцей "Інтелект" (3);
  2. Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району міста Києва (2);
  3. Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1);
  4. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №246 міста Києва з поглибленим вивченням англійської мови (1);
  5. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів гімназія міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови (1);
  6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр освіти "Оптіма" (1);
  7. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва (1);
  8. Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва (1);
  9. Ліцей "Наукова зміна" (1);
  10. Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області (1);
  11. Бучанський навчально-виховний комплекс "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" №4 Бучанської міської ради Київської області (1).
  • Львів – 12 осіб:
  1. Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка (7);
  2. Золочівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 ім. Маркіяна Шашкевича Золочівської районної ради Львівської області (1);
  3. Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка (1);
  4. Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" (1);
  5. Середня загальноосвітня школа № 9 м. Львова (1);
  6. Навчально-виховний комплекс "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міської ради (1).
  • Харків – 5 осіб:
  1. Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" (5).
  • Одеса – 3 осіб:
  1. Овідіопольський заклад загальної середньої освіти імені Тараса Шевченка Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області (1);
  2. Одеська спеціалізована школа № 17 I-III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області (1);
  3. Комунальний заклад "Рішельєвський науковий ліцей" (1).
  • Тернопіль – 3 осіб:
  1. Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області (2);
  2. Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської області (1).
  • Чернівці – 3 осіб:
  1. Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради (3).
  • Дніпро – 2 осіб:
  1. Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" (1);
  2. Комунальний заклад освіти "Українсько-Американський ліцей" Дніпровської міської ради (1).
  • Івано-Франківськ – 2 осіб:
  1. Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради (1);
  2. Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міської ради Івано-Франківської області (1).
  • Полтава – 2 осіб:
  1. Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради Полтавської області (1);
  2. Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. В. Г. Короленка Полтавської міської ради Полтавської області (1).
  • Суми – 2 осіб:
  1. Комунальна установа Сумська гімназія № 1 м. Суми Сумської області (1);
  2. Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської міської ради Сумської області" (1).
  • Вінниця 1 особа:
  1. Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-III ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради" (1).
  • Краматорськ (Донецька область) – 1 особа:
  1. Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міської ради Донецької області (1).
  • Ужгород (Закарпатська область) – 1 особа:
  1. Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (1).
  • Запоріжжя – 1 особа:
  1. Запорізький ліцей "Логос" Запорізької міської ради Запорізької області (1).
  • Миколаїв – 1 особа:
  1. Миколаївська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа №22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області (1).
  • Володимирець (Рівненська область) – 1 особа:
  1. Володимирецький районний колегіум Володимирецької селищної ради Рівненської області (1).
  • Херсон – 1 особа:
  1. Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міської ради (1).
  • Черкаси – 1 особа:
  1. Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області (1).
  • Луцьк (Волинська область) – 1 особа:
  1. Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради (1).

У 2020-му у рейтингу найкращих шкіл лідирував також Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка.

Цікаво знати

У 2021-му Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для 30 учасників, які сумарно з чотирьох навчальних предметів набрати не менше ніж 790 балів, зокрема 200 балів з будь-якого предмету.

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Найрозумніші випускники шкіл мають бути зараховані у поточному році до закладів вищої освіти України, щоб отримати грошову винагороду від держави.

Автор: Катерина Гаценко