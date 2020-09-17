В яких школах Києва учні найкраще здали ЗНО у 2020 році: рейтинг закладів освіти
В Україні кілька сотень випускників здали ЗНО на 200 балів. Більшість учасників навчається у Київській області. То в яких школах столиці навчають дітей найкраще – дивіться рейтинг на основі результатів ЗНО.
Рейтинг шкіл опублікувало видання "Інформатор" на основі даних про результати здачі ЗНО.
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В яких школах Києва учні найкраще здали ЗНО у 2020 році В яких
Зокрема, тут відображені дані щодо шести найпопулярніших предметів які випускники здавати піж час ЗНО: українська мова та література, англійська мова, математика, історія України, географія та біологія.
Предмети, з яких випускники отримали 200 балів / Інфографіка 24 каналу
Фахівці оцінюючи школи врахували і кількість школярів, які складали тест. Адже, якщо від однієї школи ЗНО з певного предмету здало 7 осіб, а від іншого – 50, то у першій школи шанс отримати кращий рейтинг був би вищим.
Тому для аналізу результатів з української мови та літератури, математики, історії та англійської обрали школи, де здавали предмет від 20 осіб (або 10 осіб якщо предмет не дуже популярний).
Найуспішніші школи Києва за результатами ЗНО-2020 з української мови і літератури
Найуспішніші школи Києва за результатами ЗНО-2020 з історії України
Найуспішніші школи Києва за результатами ЗНО-2020 з математики
Найуспішніші школи Києва за результатами ЗНО-2020 з біології
Найуспішніші школи Києва за результатами ЗНО-2020 з географії
Найуспішніші школи Києва за результатами ЗНО-2020 з англійської мови
Додамо, що у МОН розробляють документ, щоб з 2021 року учасників ЗНО, які здобудуть найвищі результати у тестуванні, нагороджували преміями. Це буде одноразова грошова виплата.
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