Участь в опитуванні взяли школярі 5 – 11 класів, а також їхні батьки та вчителі.

До теми Учні 5 – 9 класів проводять у сидячому положенні 10 годин на добу: як це впливає на їх здоров'я

Результати дослідження

З’ясувалося, що найпопулярніші платформи для дистанційного навчання – Zoom та Google classroom. Платформа HUMAN також набуває популярності.

Водночас знизилось використання сайтів шкіл, електронної освітньої системи «МійКлас» та Google Диск.

Найбільше завдань учні отримували з таких предметів:

математика, зокрема алгебра,

українська та іноземна мови,

також більше задають з історії, зарубіжної літератури, інформатики та більш як у два рази (в порівнянні з минулим роком) – з трудового навчання.

Додамо, що під час онлайн-уроків учні переважно виконували вправи з підручника. Але третина учнів вказала на творчі завдання.

На 6% збільшилась частка учнів, які вчасно отримують пояснення від учителя з усіх предметів (це в порівнянні з минулорічним дослідженням) та становить близько 33%.

Цікаво, що майже 40% учнів навчаються понад три години дистанційно. Половина учнів добросовісно виконує домашні завдання, але кожний п’ятий – ігнорує навчання.

Збільшились проблеми зі зв’язком:

37% вчителів кажуть, що серед їхніх учнів є ті, які не охоплені дистанційним навчанням,

29,8% учнів – мають проблеми зі зв’язком,

у 8% учнів – відсутні технічні засоби.

ще однією перешкодою під час онлайн-навчання є перебування учнів за межами Києва.

З чим пов’язані труднощі з навчанням:

переважно це пов’язано з недосконалою комунікацією між учителями й учнями,

ще 47% батьків вважають, що інтерес до навчання у дітей неухильно зменшується,

близько 8% (хоча минулого року було 40%) учителів досі бракує досвіду дистанційного навчання.

До слова, наразі школи у всіх областях України через покращення епідемічної ситуації відновили навчання для учнів. В яких містах діти вийшли з дистанційного на очне навчання – читайте у матеріалі.