Участь в опитуванні взяли школярі 5 – 11 класів, а також їхні батьки та вчителі.
До теми Учні 5 – 9 класів проводять у сидячому положенні 10 годин на добу: як це впливає на їх здоров'я
Результати дослідження
З’ясувалося, що найпопулярніші платформи для дистанційного навчання – Zoom та Google classroom. Платформа HUMAN також набуває популярності.
Водночас знизилось використання сайтів шкіл, електронної освітньої системи «МійКлас» та Google Диск.
Найбільше завдань учні отримували з таких предметів:
- математика, зокрема алгебра,
- українська та іноземна мови,
- також більше задають з історії, зарубіжної літератури, інформатики та більш як у два рази (в порівнянні з минулим роком) – з трудового навчання.
Додамо, що під час онлайн-уроків учні переважно виконували вправи з підручника. Але третина учнів вказала на творчі завдання.
На 6% збільшилась частка учнів, які вчасно отримують пояснення від учителя з усіх предметів (це в порівнянні з минулорічним дослідженням) та становить близько 33%.
Цікаво, що майже 40% учнів навчаються понад три години дистанційно. Половина учнів добросовісно виконує домашні завдання, але кожний п’ятий – ігнорує навчання.
Збільшились проблеми зі зв’язком:
- 37% вчителів кажуть, що серед їхніх учнів є ті, які не охоплені дистанційним навчанням,
- 29,8% учнів – мають проблеми зі зв’язком,
- у 8% учнів – відсутні технічні засоби.
- ще однією перешкодою під час онлайн-навчання є перебування учнів за межами Києва.
З чим пов’язані труднощі з навчанням:
- переважно це пов’язано з недосконалою комунікацією між учителями й учнями,
- ще 47% батьків вважають, що інтерес до навчання у дітей неухильно зменшується,
- близько 8% (хоча минулого року було 40%) учителів досі бракує досвіду дистанційного навчання.
До слова, наразі школи у всіх областях України через покращення епідемічної ситуації відновили навчання для учнів. В яких містах діти вийшли з дистанційного на очне навчання – читайте у матеріалі.