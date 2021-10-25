В очному режимі продовжують працювати заклади вищої освіти на Черкащині – 8 університетів, а також 5 університетів Житомирщини.
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Де навчання змішане
Деякі виші використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.
Де виші пішли на дистанційку
Університети п’яти областей запровадили для студентів дистанційне навчання:
- Запорізька – 100% (всі виші);
- Львівська – 100% (всі виші);
- Миколаївська – 100% (всі виші);
- Одеська – 100% (всі виші);
- Сумська – 100% (всі виші).
В умовах росту захворюваності на COVID-19, Міносвіти закликало всіх викладачів, студентів, а також адміністрації закладів освіти дотримуватися протиепідеміологічних заходів безпеки та проведення вакцинації.
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До слова, Харківський університет Каразіна змінив форму навчання через COVID-19. З 19 жовтня 15 факультетів та навчально-наукових інститутів при виші перейшли на змішане навчання, ще сім факультетів – на дистанційку. Очні заняття продовжує лише фізико-технічний факультет.