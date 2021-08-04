Додамо, що у 2021 році вперше тестування з математики зробили обов'язковим для випускників шкіл. І його результати виявилися невтішними: кожен третій учасник не зміг скласти ЗНО з математики.

До теми Випускниця подала апеляцію через результат на ЗНО-2021 з історії та відстояла 200 балів

Скільки випускників щороку отримували 200 балів

Максимальну кількість балів хоча б з одного предмету на ЗНО отримали:

у 2021 році – 528 учасників,

у 2020 – 455 учасників,

в 2019 році – 274 учасника,

в 2018 році – тільки 222 учасника,

у 2017 році – 303 учасника,

у 2016 році – 258 учасників,

у 2015 році – 1 753 учасника,

в 2014 році – 647 учасників,

в 2013 році – 686 учасників,

в 2012 році – 951 учасник,

у 2011 році – 658 учасників,

У 2010 році – 1019 учасників,

у 2009 – 983 учасника,

у 2008 – 731 учасник.

Де живуть учасники ЗНО, які отримали 200 балів

Цього року всього 528 учасників основної сесії ЗНО отримали 200 балів. З них 500 учасників отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – 200 балів з двох тестів і один учасник отримав 200 балів з трьох предметів.

Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.

Зазначимо, що у 2020 році з 455 відмінників на ЗНО 108 проживали в Києві, 64 – у Львівській області, 36 – в Дніпропетровській області, 32 – в Харківській області, 20 – в Івано-Франківській області та по 16 – в Полтавській і Донецькій областях.



Де живуть відмінники / Інфографіка "Слово і діло"

До слова, в одній школі на Харківщині одразу чотири випускники склали ЗНО з біології на максимальні 200 балів. А все завдяки урокам вчителя Андрія Самойлова. У його класі жоден учень не здав біологію на менше ніж 180 балів. Деталі – у статті.