Наразі дві дози щеплення проти COVID-19 отримали менше 60% педпрацівників, а тому навчання у деяких регіонах з понеділка, 13 вересня, може розпочатись у дистанційному форматі.

До теми Закладам освіти варто готуватися до переходу на дистанційне навчання, – Ляшко

В яких містах України школи можуть перейти на дистанційку

Івано-Франківськ

Джерело: фейсбук Руслана Марцінківа

Мер міста Руслан Марцінків пояснив, що в Івано-Франківській громаді повний поріг вакцинації персоналу (80%) подолали лише 5 закладів освіти.

"Інші школи можуть бути зачинені й з понеділка перейдуть на онлайн-навчання. Адже в жовтій зоні заборонено відвідувати заклади освіти, якщо там немає достатньої кількості щеплених працівників", – заявив Марцінків.

Тому мер попросив освітян активніше вакцинуватись проти коронавірусу, аби навчати дітей в очному форматі.

Чернігів

Джерело: 24 канал

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що наразі лише у двох закладах освіти вакцинувалось 80% персоналу – у школі №17 та №35.

Щодо всіх інших закладів Атрошенко доручив терміново провести нараду, де адміністрація кожної школи та садочка має розповісти про рівень вакцинації у їхньому закладі та офіційно оголосити свою позицію.

Секретар міської ради Олександр Ломако додав, що уряд може піти на деякі поступки і дозволити працювати тим вчителям, які отримали тільки першу дозу вакцини та чекають на другу.

Як виключення, на перший час, вчителям навіть з першою дозою дозволять працювати. Щодо інших, то так, вже з понеділка школи і садочки, де менше 80% вакцинованих, мають перевести на дистанційне навчання,

– заявив він.

Суми

Джерело: 24 канал

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що наступного тижня Сумська область також може перейти у жовту зону карантину. Тож більшість шкіл та дитячих садочків області можуть бути закриті на карантин та перейти на дистанційне навчання.

Рівне

Джерело: фейсбук Віталія Коваля

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль заявив, щоу місті незадовільна ситуація з вакцинацією працівників шкіл. За його словами, у Рівненській області повністю вакцинувалися понад 80% педагогів лише у 46 закладів освіти з 1 230. У Рівному взагалі жоден зі 106 закладів не подолав таку позначку.

При погіршенні епідемічної ситуації, буде введений адаптивний карантин. Це означає, що навчальні заклади, підприємства та інші організації, у яких колективи не вакциновані, будуть зачинятися на час дії обмежень або переходити в дистанційний режим роботи,

– нагадав він.

Одеса

Джерело: фейсбук Олександра Лончака

У разі переходу Одеської області Директор департаменту освіти та науки ОДА Олександр Лончак повідомив, що якщо Одеса перейде до жовтої зони, то заклади освіти, де вакцинувалися менше 80% працівників, перейдуть на дистаційку.

Станом на 7 вересня 80% працівників вакцинували у 17 школах Одеси – №1, 8, 16, 25, 32, 40, 44, 45, 69, 127 та 130, а також ліцей №19, гімназія №8, НВК №53 та №4, початкові школи №96 і №64.

Водночас жодного вакцинованого працівника в окремих закладах освіти: Петропавлівської, Бородінської, Захарівської, Шабівської, Ананьївської, Старокозацької, Маразліївської, Миколаївської, Затишанської, Вигодянської, Петровірівської, Тарутинської, Кулевчанської, Курісовської громад.

Львів

Джерело: Львівська ОДА

Перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик наголосив, що з понеділка в Україні можуть ввести адаптивний карантин – жовту зону. У такому випадку навчальні заклади, де менше 80% персоналу вакциновані, працюватимуть онлайн.

До кінця тижня нас чекає або масова вакцинація персоналу закладів освіти, або з понеділка переходимо на дистанційне навчання,

– зазначив Андрій Годик.

Регіональний координатор з питань вакцинації Олег Когут додав, що у Львівській області з 96 900 освітян вже 31 579 – пройшли повний курс вакцинації, 39 452 – отримали першу дозу вакцини.

Волинь

Джерело: фейсбук Волинської ОДА

Начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна розповіла, що більшість шкіл області через низький рівень вакцинації працівників освіти, з понеділка можуть перейти на дистанційну форму навчання.

Одна зі шкіл у Турійській громаді вже перейшла на онлайн-навчання. Коронавірус діагностували у шести із 27 працівників навчального закладу. У цьому закладі проти COVID-19 вакциновані всього двоє працівників,

– заявила вона.

За словами Плахотної, якщо до кінця тижня не збільшать кількість щеплених у школах, то з 13 вересня більшість шкіл має великі шанси перейти на дистанційку.

Поки найбільше щеплених працівників – у Велимчанській громаді (75%), Іваничівській (73 %) та Локачинській (61 %). Загалом на Волині майже 37 тисяч працівників освіти. Наразі дві дози вакцини проти СOVID-19 отримали 5 221 освітянин.

Чернівці

Джерело: Чернівецька ОДА

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук також підтвердив, що в умовах жовтого рівня очно працюватимуть лише ті заклади освіти, де вакцинувалися мінімум 80% колективу. Решта перейдуть на дистанційне навчання.

"Маю прохання не тільки до директорів шкіл, голів громад та батьків – будь ласка, поспілкуйтеся із педагогами та переконайте їх зробити щеплення", – каже Осачук.

Він анонсував, що до кожної школи Чернівецької області приїдуть мобільні бригади вакцинації. Тому вчителям не потрібно шукати ані пункти, ані центри вакцинації, не треба переживати, що є уроки у школі.

До теми Школи не мають знати прізвищ вакцинованих вчителів, – освітній омбудсмен

Зазначимо, що у МОЗ заявили, що дозволяється враховувати і кількість персоналу, хто вакцинований тільки першою дозою, і тоді не буде обмежуватися робота закладів освіти.

Для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного – буде потрібний повний курс щеплень проти COVID-19,

– пояснив Віктор Ляшко.

Натомість при червоному рівні епідемнебезпеки відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл. Для інших здобувачів освіти навчання відбувається дистанційно.