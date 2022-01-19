За минулу добу, 18 січня, в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 1 422 дітей.

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Де школи переходять на дистанційку

Львів

На дистанційному навчанні у Львові зараз перебуває близько 50 класів (це півтори тисячі дітей). Також у місті три школи повністю перейшли на онлайн-навчання.

Начальниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що станом на 18 січня 136 учнів та 63 вчителі львівських шкіл хворі на коронавірус. Кожен навчальний заклад самостійно вирішує, чи переходити школі повністю на дистанційне навчання.

Суми

17 шкіл на Сумщині перешли на дистанційне навчання через зростання захворюваності дітей на COVID-19. Лише за минулу добу, 18 січня, захворіли 167 учнів по області. Всього в області наразі 215 учнів і студентів, а також 160 вчителів хворіють на коронавірус.

Де на Сумщині школи перейшли на дистанційне навчання:

Буринська громада – 2 школи;

Дубов’язівська громада – 3 школи;

Кириківська громада – 1 школа;

Тростянецька громада – 1 школа;

Верхньосироватська громада – 1 школа;

Ворожбянська – 1 школа;

Лебединська громада – 1 школа;

Хотінська громада – 1 школа;

Юнаківська громада – 3 школи;

Зноб-Новгородська громада – 2 школи;

Середино-Будська громада – 1 школа.

Чернівці

Дві школи Чернівців перейшли на дистанційне навчання через захворюваність на COVID-19 та ГРВІ. Йдеться про ліцеї № 5 та №14. Також дистанційно навчаються учні 5 – 11 класів у ліцеї №18. Станом на 19 січня учні 78 класів навчаються дистанційно.

Загалом хворих дітей на COVID-19 вже 114 у Чернівцях, а класи перейшли на самоізоляцію та онлайн-навчання. Також наразі підтверджений коронавірус у 33 вчителів та у 3 технічних працівників. Це складає 1%, але ще є багато хворих на ГРВІ – 4,5%.

Крім того, у навчальних закладах закриваються по декілька паралелей класів, де багато хворих школярів та педагогів, для того, щоб організувати дистанційне навчання.

А в Герцаївській громаді області також запровадили дистанційне навчання через ріст захворюваності серед учнів. Так, на онлайн-навчання перейшли школи, садочки та позашкілля. Так навчатимуться з 19 по 28 січня.

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Івано-Франківськ

Наразі школи в місті працюють очно. Але якщо рівень захворюваності на COVID-19 серед дошкільнят і школярів на Івано-Франківщині надалі зростатиме, то навчально-виховний процес в області призупинять. Таке рішення ухвалили на засіданні ТЕБ і НС.

До слова, днями на Одещині маленька дівчинка померла на руках у матері по дорозі до лікарні. Дитину за кілька днів до цього госпіталізували до місцевої лікарні з симптомами пневмонії, лікарі припускали, що це коронавірус.