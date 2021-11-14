У яких містах учні повертаються до очного навчання з 15 листопада: перелік

У деяких школах відновлюють очне навчання, оскільки майже всіх працівників вакцинували від коронавірусу. Водночас деякі заклади освіти перебувають в червоній зоні і організовують дистанційку для безпеки дітей. Як будуть працювати школи з 15 листопада – читайте у статті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.

До теми Школи повинні працювати очно, адже там відсторонили всіх невакцинованих вчителів, – Шмигаль

Ще з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів. Станом на 10 листопада відсторонили від роботи майже 10 тисяч працівників.

У МОН розповіли, що наразі в Україні учні понад 7 тисяч шкіл навчаються дистанційно.

Де школи відновлюють очне навчання

Львів – з 15 листопада повертаються за парти учні 1 – 4 класів.

– з 15 листопада повертаються за парти учні 1 – 4 класів. Чернівці – школи з 15 листопада повертають всіх учнів на очне навчання.

– школи з 15 листопада повертають всіх учнів на очне навчання. Чернігів – з 15 листопада більшість закладів освіти виходять на очне навчання. Йдеться про школи №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, спеціальну школу №1 та навчально-реабілітаційний центр №2.

– з 15 листопада більшість закладів освіти виходять на очне навчання. Йдеться про школи №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, спеціальну школу №1 та навчально-реабілітаційний центр №2. Рівне – учні всіх класів з 15 листопада можуть повернутися за парти.

– учні всіх класів з 15 листопада можуть повернутися за парти. Житомир – у місті очно працюють 15 шкіл: № 1, 8, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32, 35, ліцеї № 1, 2, екологічний ліцей №24, початкова школа № 11, школа у селі Вереси. А з 15 листопада ще 10 шкіл перейдуть на очне навчання – № 22, 5, 33, 36, 6, 21, 26, гімназія № 1, міська гімназія №3 та ліцей № 25. Лише кілька шкіл буде на дистанційці.

– у місті очно працюють 15 шкіл: № 1, 8, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32, 35, ліцеї № 1, 2, екологічний ліцей №24, початкова школа № 11, школа у селі Вереси. А з 15 листопада ще 10 шкіл перейдуть на очне навчання – № 22, 5, 33, 36, 6, 21, 26, гімназія № 1, міська гімназія №3 та ліцей № 25. Лише кілька шкіл буде на дистанційці. Суми – учні 1 – 4 класів та спеціальних шкіл від середи, 17 листопада, навчатимуться в очному режимі.

– учні 1 – 4 класів та спеціальних шкіл від середи, 17 листопада, навчатимуться в очному режимі. Дніпро – очно навчаються учні шкіл № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.

– очно навчаються учні шкіл № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3. Харків – ще з 8 листопада в області 615 шкіл працюють очно. У кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи.

Де учні залишаються на дистанційці

Київ – учням 1 – 11 класи продовжили дистанційку щонайменше до 21 листопада. Додамо, що так закрили школи на карантин 23 жовтня.

– учням 1 – 11 класи продовжили дистанційку щонайменше до 21 листопада. Додамо, що так закрили школи на карантин 23 жовтня. Львів – учні 5 – 11 класів будуть і надалі вчитися дистанційно.

– учні 5 – 11 класів будуть і надалі вчитися дистанційно. Суми – учні 5 – 11 класів на дистанційному навчанні.

– учні 5 – 11 класів на дистанційному навчанні. Черкаси – дистанційка для учнів 5 – 11 класів (очне навчання буде для 1 – 4 класів та учнів школи №8, гімназії №9, колегіум "Берегиня" та гуманітарно-правовому ліцеї).

– дистанційка для учнів 5 – 11 класів (очне навчання буде для 1 – 4 класів та учнів школи №8, гімназії №9, колегіум "Берегиня" та гуманітарно-правовому ліцеї). Миколаїв – учні продовжують дистанційне навчання.

– учні продовжують дистанційне навчання. Донецьк – більшість учні 5 – 11 класів і надалі будуть на дистанційному навчанні.

Щодо решти шкіл інформації наразі немає. Зазначимо, що в деяких областях онлайн-навчання запровадили лише для учнів 5 – 11 класів. Водночас молодші школярі навчаються очно.

Додамо, що багато батьків незадоволені форматом і організацією дистанційки. Тому в Міносвіти пояснили, яким має бути онлайн-навчання у школах. Детальніше про це – читайте тут.

До слова, Київщина у топі областей, які відсторонили найбільше працівників закладів освіти. За перші чотири дні в області відсторонили майже 800 вчителів.

Скільки невакцинованих вчителів відсторонили по областях:

Рівне – понад тисячу нещеплених працівників освіти (338 з садочків, 914 – зі шкіл, 250 – з вишів).

Одеса – 850 працівників закладів освіти.

Львів – понад три сотні невакцинованих працівників шкіл.

Чернівці – 378 нещеплених освітян.

Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.

Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.

Дніпро – 99 працівників шкіл міста.

Чернігів – 218 невакцинованих освітян.

Вінниця – 130 невакцинованих освітян (серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі)

Волинь – 995 невакцинованих працівників (зокрема – 348 вихователі та 647 працівників шкіл).

Кропивницький – понад півсотні освітян (зокрема, 36 вчителів та 17 вихователів).

Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователів, 171 вчитель, 17 педагогів позашкілля).

Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.

Миколаїв – 525 людей (з них – 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів).

Запоріжжя – 584 невакцинованих освітян.

Зазначимо, що дані про відсторонення працівників були оприлюднені станом на 8 листопада. Тож за три дні вони могли змінитися – вчителі за цей час мали можливість зробити одну дозу вакцинації проти COVID-19.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.