Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.
До теми Школи повинні працювати очно, адже там відсторонили всіх невакцинованих вчителів, – Шмигаль
Ще з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів. Станом на 10 листопада відсторонили від роботи майже 10 тисяч працівників.
У МОН розповіли, що наразі в Україні учні понад 7 тисяч шкіл навчаються дистанційно.
Де школи відновлюють очне навчання
- Львів – з 15 листопада повертаються за парти учні 1 – 4 класів.
- Чернівці – школи з 15 листопада повертають всіх учнів на очне навчання.
- Чернігів – з 15 листопада більшість закладів освіти виходять на очне навчання. Йдеться про школи №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, спеціальну школу №1 та навчально-реабілітаційний центр №2.
- Рівне – учні всіх класів з 15 листопада можуть повернутися за парти.
- Житомир – у місті очно працюють 15 шкіл: № 1, 8, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32, 35, ліцеї № 1, 2, екологічний ліцей №24, початкова школа № 11, школа у селі Вереси. А з 15 листопада ще 10 шкіл перейдуть на очне навчання – № 22, 5, 33, 36, 6, 21, 26, гімназія № 1, міська гімназія №3 та ліцей № 25. Лише кілька шкіл буде на дистанційці.
- Суми – учні 1 – 4 класів та спеціальних шкіл від середи, 17 листопада, навчатимуться в очному режимі.
- Дніпро – очно навчаються учні шкіл № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛІТ, гімназія №3.
- Харків – ще з 8 листопада в області 615 шкіл працюють очно. У кількох школах у звичному режимі навчаються лише 1 – 4 класи.
Де учні залишаються на дистанційці
- Київ – учням 1 – 11 класи продовжили дистанційку щонайменше до 21 листопада. Додамо, що так закрили школи на карантин 23 жовтня.
- Львів – учні 5 – 11 класів будуть і надалі вчитися дистанційно.
- Суми – учні 5 – 11 класів на дистанційному навчанні.
- Черкаси – дистанційка для учнів 5 – 11 класів (очне навчання буде для 1 – 4 класів та учнів школи №8, гімназії №9, колегіум "Берегиня" та гуманітарно-правовому ліцеї).
- Миколаїв – учні продовжують дистанційне навчання.
- Донецьк – більшість учні 5 – 11 класів і надалі будуть на дистанційному навчанні.
Щодо решти шкіл інформації наразі немає. Зазначимо, що в деяких областях онлайн-навчання запровадили лише для учнів 5 – 11 класів. Водночас молодші школярі навчаються очно.
Додамо, що багато батьків незадоволені форматом і організацією дистанційки. Тому в Міносвіти пояснили, яким має бути онлайн-навчання у школах. Детальніше про це – читайте тут.
До слова, Київщина у топі областей, які відсторонили найбільше працівників закладів освіти. За перші чотири дні в області відсторонили майже 800 вчителів.
Скільки невакцинованих вчителів відсторонили по областях:
- Рівне – понад тисячу нещеплених працівників освіти (338 з садочків, 914 – зі шкіл, 250 – з вишів).
- Одеса – 850 працівників закладів освіти.
- Львів – понад три сотні невакцинованих працівників шкіл.
- Чернівці – 378 нещеплених освітян.
- Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.
- Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.
- Дніпро – 99 працівників шкіл міста.
- Чернігів – 218 невакцинованих освітян.
- Вінниця – 130 невакцинованих освітян (серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі)
- Волинь – 995 невакцинованих працівників (зокрема – 348 вихователі та 647 працівників шкіл).
- Кропивницький – понад півсотні освітян (зокрема, 36 вчителів та 17 вихователів).
- Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователів, 171 вчитель, 17 педагогів позашкілля).
- Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.
- Миколаїв – 525 людей (з них – 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів).
- Запоріжжя – 584 невакцинованих освітян.
Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.
Чому важливо вакцинуватисяВ Україні впродовж 11 листопада підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 616 дітей. До лікарень госпіталізували 4 318 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 750 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні офіційно повідомили про 3 179 577 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 12 листопада 2 594 679 людей одужали. Жертвами коронавірусу стали 75 607 мешканці країни.