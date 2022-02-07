З урахуванням епідситуації на місцях регіони приймають рішення, як скоро зможуть учні повернутися за парти. 24 канал зібрав інформацію про те, в яких містах школи прововжили онлайн-навчання.

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Де школи продовжили дистанційку

Львів

У Львові учні 5 – 11 класів з понеділка, 7 лютого, і далі навчатимуться дистанційно, передає Львівська ОДА. За парти зможуть сісти тільки учні початкових класів. А вже після 14 лютого директори шкіл самостійно вирішуватимуть, чи відновлювати навчання в очній формі.

Одеса

Всі школи Одеси перевели на дистанційну форму ще 27 січня до особливого розпорядження, зазначали в мерії, і поки жодних коректив внесено не було. Відповідно онлайн навчання з 7 лютого буде продовжено.

Житомир

У школах та закладах позашкільної освіти вирішили продовжити дистанційну форму навчання до 11 лютого. У міськраді кажуть, що захворюваність на коронавірус не знижується, до того ж збільшується кількість хворих на ГРВІ та пневмонію серед дітей. Дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Дніпро

Згідно з рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС, для учнів 5 – 11 класів дистанційне навчання триватиме по 9 лютого, пише пресслужба міської ради. Учні початкової школи (1 – 4 класи) зможуть навчатися в очному режимі.

Ужгород

Навчання за дистанційною формою для ужгородських школярів продовжили ще на тиждень – до 11 лютого. Таке рішення було схвалено на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міськраді.

Запоріжжя

У Запоріжжі з 7 лютого переводять учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.Він зазначив, що перевести дітей на навчання з дому вирішили через темпи поширення в місті коронавірусу.

Для учнів 1 – 4 класів освітній процес продовжать в очній формі.

Херсон

Дистанційну форму навчання для всіх учнів 1 –11 класів шкіл продовжили по 14 лютого. Як пояснили в ОДА, таке рішення прийняла регіональна комісія з ТЕБ і НС. Окрім того, під забороною лишається і відвідування учнями закладів позашкільної освіти та проведення гуртків, факультативів, спецкурсів.

Суми

У Сумах онлайн навчання продовжили ще на тиждень – з 7 по 12 лютого для учнів 1 – 11 класів у школах та позашкільної освіти. Таке рішення прийняли в місцевій комісії ТЕБ і НС через складну епідситуацію.

Хмельницький

Дистанційна форма навчання, яку запровадили ще 28 січня, продовжили по 11 лютого. Це стосується всіх шкіл та закладів позашкільної освіти.

При цьому, зазначають у Хмельницькій міськраді, це не стосується освітніх закладів, що функціонують у сільській місцевості – там з 7 лютого поновлюється навчання в очному форматі.

Чернігів

У міськраді заявили, що з 7 лютого всі учні 1 – 11 класів у школах №1, №4 та №22 продовжуватимуть навчання дистанційно.

Учні 5 – 11 класів у школах № 7, №28, №29 та №35 також продовжують навчатися онлайн, а початкові класи повертаються за парти.

Всі інші школи в повному складі з понеділка повертаються до звичного формату навчання, крім окремих класів, що продовжують перебувати на самоізоляції.

Луцьк

У всіх школах Луцька офіційно продовжили дистанційне навчання для старшокласників, розповів керівник департаменту освіти Віталій Бондар "Суспільному". За його словами, ситуація серед учнів менших класів не є критичною, тому вони вчаться очно.

Полтава

У Кременчуці продовжили дистанційне навчання ще на тиждень. Про такі повідомив мер міста Віталій Малецький видання “Кременчук оперативний”. Причина – високий рівень захворюваності серед дітей.

Тож, поки відомо, що учнів 1 – 11 класів міста будуть навчатися дистанційно щонайменше до 13 лютого.

Чернівці

Для учнів старших класів онлайн-навчання триватиме до п'ятниці, 11 лютого, передає "Чернівецький промінь". Водночас у мерії Чернівців заявили, що учні молодших класів повертаються за парти з 7 лютого, хоча раніше в обласній комісії з питань ТЕБ та НС було схвалено протилежне рішення - про продовження дистанційного навчання по 11 лютого.

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Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4,3 мільйони випадків захворювання. Станом на 7 лютого видужали 101 392 випадки – летальні.

Які школи повертаються до очного навчання

Івано-Франківськ – там відновлюють з 7 лютого очне навчання для учнів 1 – 4 класів. При цьому учні 5 – 11 класів шкіл міста будуть повертатися за парти поетапно (по днях).

– там відновлюють з 7 лютого очне навчання для учнів 1 – 4 класів. При цьому учні 5 – 11 класів шкіл міста будуть повертатися за парти поетапно (по днях). Рівне – з 8 лютого у рівненських школах має відновитися повноцінне очне навчання учнів 1 – 11 класів. Це пропонують зробити у міськраді, проте остаточне рішення приймуть під час засідання міської комісії ТЕБ та НС.

– з 8 лютого у рівненських школах має відновитися повноцінне очне навчання учнів 1 – 11 класів. Це пропонують зробити у міськраді, проте остаточне рішення приймуть під час засідання міської комісії ТЕБ та НС. Дніпро – учні початкових класів повертаються до очного навчання.

– учні початкових класів повертаються до очного навчання. Харків – очна форма навчання в школах Харкова 7 лютого продовжилася.

– очна форма навчання в школах Харкова 7 лютого продовжилася. Чернігів – з 7 лютого всі учні, окрім шкіл №1, №4, №7, №22, №28, №29 та №35 та окремих класів, повернулися до звичного формату навчання.

– з 7 лютого всі учні, окрім шкіл №1, №4, №7, №22, №28, №29 та №35 та окремих класів, повернулися до звичного формату навчання. Чернівці – учні молодших класів з 7 лютого повернулися за парти.

До слова, через погіршення ситуації з коронавірусом виші у Львові також переходять на дистанційку. Зокрема, таке рішення ректори ЛНУ імені Франка, Львівської політехніки та Львівського медичного університету. Деталі – читайте у статті.