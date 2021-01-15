В Україні через локдаун дати зимових канікул змінилися, і в різних регіонах діти виходять на навчання в різний час. Проте всюди – учнів планують навчати у дистанційному режимі до 24 січня.

МОН пропонувало після канікул почати онлайн-навчання або продовжити канікули на період локдауну. Тому 24 канал зібрав інформацію про те, як почали навчання школи в різних містах.

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Київ

У столиці канікули тривали з 25 грудня по 10 січня. Тож, вже з понеділка, 11 січня, діти почали навчатися у віддаленому режимі. І якщо ситуація з пандемією не стане гірше, то діти зможуть сісти за парти аж з 25 січня.

Проте мер Києва Віталій Кличко сказав, що планує відновити очне навчання для учнів молодших класів.

Я вже звернувся до Міністерства освіти і науки та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Бо, якщо в нас працюють садочки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа,

– заявив Кличко.

Важливо! У МОН також заявили, що будуть намагатися повернути дітей за парти, адже учні мають соціалізуватися та отримувати повний комплекс необхідних знань.

Львів

У Львові багато шкіл не змінили дати канікул, тому вони тривали до 11 січня. Тож, з цього часу на період локдауну учні займаються дистанційно з дому.

Проте частина шкіл у місті вирішила змінити графік зимових канікул, тому учні відпочиватимуть з 31 грудня по 25 січня. Дистанційного навчання у них не буде, але в цих школах на кілька днів скоротять весняні або літні канікули.

Рівне

Міський голова Рівного Олександр Третяк вирішив у школах на період локдауну продовжити тривалість зимових канікул до 18 січня 2021 року. Тому наразі в місті учні відпочивають. Проте, як після цього почнеться навчання – очно чи дистанційно – наразі не відомо.

Харків

Учні 1 – 4 класів у Харкові залишатимуться на канікулах до 22 січня. Проте учні старших класів – з 5 по 11 клас навчаються дистанційно з понеділка, 11 січня.

Мукачево

Цікаво, що у місті на Закарпатті шкільні канікули розпочалися з 25 грудня і триватимуть до 25 січня. Тож, учні відпочиватимуть цілий місяць, а потім навчатимуться в очному режимі.

Запоріжжя

В місті рекомендували провести зимові канікули в школах з 28 грудня по 11 січня. Тому тепер деякі заклади освіти навчають школярів дистанційно. Інші школи ввели на весь час локдауну канікули.

Одеса

В Одесі з 28 грудня канікули розпочалися для меншої половини учнів. Тож на навчання діти вийшли дистанційно з понеділка. Проте у деяких школах канікули будуть тривати до 13 січня (бо почалися 30 грудня).

Дніпро

Школам Дніпра рекомендували зробити канікули з 25 грудня по 10 січня, а в період з 11 по 24 січня – проводити навчання дистанційно. Але не всі школи прислухалися до порад.

Вінниця

У місті навчання продовжили до 30 грудня включно, тому канікули розпочалися з 31 грудня, а закінчилися 10 січня. При цьому до кінця локдауну, 24 січня, навчання буде проходити дистанційно.

Якими будуть весняні канікули? Навесні шкільні канікули планують розпочати 22 березня і триватимуть вони тиждень – до 28 березня включно.