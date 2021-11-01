В яких містах школи перевели учнів на дистанційне навчання: перелік
Джерело:24 канал
В Україні наразі 15 областей перебуває в червоній зоні. Там деякі школи продовжили канікули, інші – перейшли на дистанційне навчання, а ще частина – працює в очному режимі.
Згідно з постановою уряду, заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати у звичному режимі.
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Оскільки не всі регіони могли вакцинувати всіх працівників шкіл, вони запровадили для учнів дистанційне навчання або продовжили канікули,
Скільки в Україні вакциновано вчителів
Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів. Двома дозами вакциновано майже 447 тисяч працівників освіти (це майже 70%).
Лідери серед регіонів, де найбільше вакцинованих хоча б однією дозою освітян:
- Київська область – 98,8%;
- Миколаївська область – 98%;
- Донецька область – 96%;
- Харківська область – 95,8%;
- Хмельницька область – 94,7%.
Зазначимо, що на канікулах зараз перебувають учні майже 5 тисяч шкіл. А дистанційно працюють понад 6 тисяч закладів освіти.
Де школи перейшли на дистанційку
- Київ – у столиці закрили школи на карантин з 23 жовтня до 8 листопада. З 1 листопада школярі 1 – 11 класи перейшли на дистанційку.
- Львів – з 1 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно (це триватиме щонайменше 2 тижні).
- Івано-Франківськ – з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.
- Хмельницький – там більшість шкіл буде навчатися в онлайн-режимі, але деякі школи продовжили очне навчання.
- Чернігів – 375 шкіл області працюють дистанційно, ще понад 50 шкіл – вийшли на очне навчання, бо там вакциновано 100% працівників.
- Чернівці – школи з 1 листопада переводять на дистанційну форму навчання. Діти сидітимуть вдома найближчі два тижні.
- Херсон – для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада.
- Донецьк – учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно.
- Суми – з 29 жовтня всі школи переходять на дистанційне навчання (йдеться про учнів 1 – 11 класів).
- Дніпро – з понад 150 шкіл у місті повноцінно працюють лише 20. Інші відправили учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання.
- Миколаїв – там учні 2 – 11 класів шкіл з 1 листопада навчаються дистанційно. Водночас учні перших класів та діти з спецшкіл і далі залишилися на канікулах.
Де учням продовжили канікули
Ще кілька регіонів продовжили учням осінні канікули до 7 листопада. Йдеться про:
- Житомир,
- Черкаси,
- Харків,
- Одесу,
- Кривий Ріг,
- Запоріжжя,
- Рівне.
До слова, уряд затвердив порядок відсторонення освітян, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада.