Згідно з постановою уряду, заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати у звичному режимі.

До теми Нові області в червоній зоні: як там працюватимуть школи та садочки

Оскільки не всі регіони могли вакцинувати всіх працівників шкіл, вони запровадили для учнів дистанційне навчання або продовжили канікули,

Скільки в Україні вакциновано вчителів

Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів. Двома дозами вакциновано майже 447 тисяч працівників освіти (це майже 70%).

Лідери серед регіонів, де найбільше вакцинованих хоча б однією дозою освітян:

  • Київська область – 98,8%;
  • Миколаївська область – 98%;
  • Донецька область – 96%;
  • Харківська область – 95,8%;
  • Хмельницька область – 94,7%.

Зазначимо, що на канікулах зараз перебувають учні майже 5 тисяч шкіл. А дистанційно працюють понад 6 тисяч закладів освіти.

Де школи перейшли на дистанційку

  • Київ – у столиці закрили школи на карантин з 23 жовтня до 8 листопада. З 1 листопада школярі 1 – 11 класи перейшли на дистанційку.
  • Львів – з 1 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно (це триватиме щонайменше 2 тижні).
  • Івано-Франківськ – з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.
  • Хмельницький – там більшість шкіл буде навчатися в онлайн-режимі, але деякі школи продовжили очне навчання.
  • Чернігів – 375 шкіл області працюють дистанційно, ще понад 50 шкіл – вийшли на очне навчання, бо там вакциновано 100% працівників.
  • Чернівці – школи з 1 листопада переводять на дистанційну форму навчання. Діти сидітимуть вдома найближчі два тижні.
  • Херсон – для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада.
  • Донецьк – учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно.
  • Суми – з 29 жовтня всі школи переходять на дистанційне навчання (йдеться про учнів 1 – 11 класів).
  • Дніпро – з понад 150 шкіл у місті повноцінно працюють лише 20. Інші відправили учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання.
  • Миколаїв – там учні 2 – 11 класів шкіл з 1 листопада навчаються дистанційно. Водночас учні перших класів та діти з спецшкіл і далі залишилися на канікулах.

Де учням продовжили канікули

Ще кілька регіонів продовжили учням осінні канікули до 7 листопада. Йдеться про:

  • Житомир,
  • Черкаси,
  • Харків,
  • Одесу,
  • Кривий Ріг,
  • Запоріжжя,
  • Рівне.

До слова, уряд затвердив порядок відсторонення освітян, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада.