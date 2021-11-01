Згідно з постановою уряду, заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати у звичному режимі.

До теми Нові області в червоній зоні: як там працюватимуть школи та садочки

Оскільки не всі регіони могли вакцинувати всіх працівників шкіл, вони запровадили для учнів дистанційне навчання або продовжили канікули,

Скільки в Україні вакциновано вчителів

Станом на 1 листопада одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 91% вчителів. Двома дозами вакциновано майже 447 тисяч працівників освіти (це майже 70%).

Лідери серед регіонів, де найбільше вакцинованих хоча б однією дозою освітян:

Київська область – 98,8%;

Миколаївська область – 98%;

Донецька область – 96%;

Харківська область – 95,8%;

Хмельницька область – 94,7%.

Зазначимо, що на канікулах зараз перебувають учні майже 5 тисяч шкіл. А дистанційно працюють понад 6 тисяч закладів освіти.

Де школи перейшли на дистанційку

Київ – у столиці закрили школи на карантин з 23 жовтня до 8 листопада. З 1 листопада школярі 1 – 11 класи перейшли на дистанційку.

– у столиці закрили школи на карантин з 23 жовтня до 8 листопада. З 1 листопада школярі 1 – 11 класи перейшли на дистанційку. Львів – з 1 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно (це триватиме щонайменше 2 тижні).

– з 1 листопада учні 1 – 11 класів навчаються дистанційно (це триватиме щонайменше 2 тижні). Івано-Франківськ – з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно.

– з 1 листопада учні 5 – 11 класів навчаються дистанційно. Хмельницький – там більшість шкіл буде навчатися в онлайн-режимі, але деякі школи продовжили очне навчання.

– там більшість шкіл буде навчатися в онлайн-режимі, але деякі школи продовжили очне навчання. Чернігів – 375 шкіл області працюють дистанційно, ще понад 50 шкіл – вийшли на очне навчання, бо там вакциновано 100% працівників.

– 375 шкіл області працюють дистанційно, ще понад 50 шкіл – вийшли на очне навчання, бо там вакциновано 100% працівників. Чернівці – школи з 1 листопада переводять на дистанційну форму навчання. Діти сидітимуть вдома найближчі два тижні.

– школи з 1 листопада переводять на дистанційну форму навчання. Діти сидітимуть вдома найближчі два тижні. Херсон – для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада.

– для школярів 1 – 11 класів міста дистанційне навчання продовжили до 6 листопада. Донецьк – учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно.

– учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно. Суми – з 29 жовтня всі школи переходять на дистанційне навчання (йдеться про учнів 1 – 11 класів).

– з 29 жовтня всі школи переходять на дистанційне навчання (йдеться про учнів 1 – 11 класів). Дніпро – з понад 150 шкіл у місті повноцінно працюють лише 20. Інші відправили учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання.

– з понад 150 шкіл у місті повноцінно працюють лише 20. Інші відправили учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання. Миколаїв – там учні 2 – 11 класів шкіл з 1 листопада навчаються дистанційно. Водночас учні перших класів та діти з спецшкіл і далі залишилися на канікулах.

Де учням продовжили канікули

Ще кілька регіонів продовжили учням осінні канікули до 7 листопада. Йдеться про:

Житомир,

Черкаси,

Харків,

Одесу,

Кривий Ріг,

Запоріжжя,

Рівне.

До слова, уряд затвердив порядок відсторонення освітян, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада.