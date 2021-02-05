Школи стануть гімназіями і ліцеями: Гриневич пояснила, які зміни чекають на учнів 10 – 11 класів

Ексміністерка освіти і науки Лілія Гриневич розповіла в інтерв’ю, як будуть навчатися учні в 10 – 11 класах та з якого року запровадять реформу старшої школи. Всі деталі та зміни – читайте у матеріалі.

Як діти навчаються зараз

За словами Лілії Гриневич, 10 – 11 класи зараз навчаються за чинним стандартом, і поки все залишається так як і було. Тобто учні після 9 класу за бажанням можуть продовжити навчання в старших класах.

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"Але, можливо, це не найкраще для дітей. Адже їм потрібні навички та компетентності для успішної самореалізації. Це те, чого не вистачає сучасній школі, тому і потрібна реформа НУШ", – наголошує ексміністерка.

Гриневич наголосила, що зараз діти, які навчаються за новим змістом "Нової української школи", ходять у 3 клас. Тож, переходити до 10 класу вони будуть аж у 2027 році. А для дітей, які зараз переходять до 10 класу, нічого не зміниться.

Що робити батькам, які отримують повідомлення, що в їх школах не буде 10 – 11 класу? Гриневич наголосила, що їм треба звернутися до міського управління освіти і отримати чітку інформацію.

"Такого бути не може. Все почнеться в 2027, але визначитися треба до 2024, щоб у людей було три роки на усвідомлення", – додала вона.

Коли та які будуть зміни для 10 – 11 класів

За її словами, саме з 2027 року розпочнеться трирічна профільна школа. Згідно з реформою, школи поділяться на 3 ступені:

початкові школи (учні 1 – 4 класів);

гімназії (базова школа 5 – 9 класів);

ліцеї (старша трирічна профільна школа).

Ліцеї, як правило, завжди є окремими школами, бо там навчаються діти старшого шкільного віку (10, 11 та 12 класи). Адже для дітей початкових класів, гімназій та ліцеїв потрібно різне навчальне середовище,

– заявила Гриневич.

Гриневич наголошує, що до 2024 року треба визначити ті школи, які стануть ліцеями, де будуть навчатися учні 10 – 11 (12) класів до 18 років. "Зараз в різних областях роблять власну мапу, які школи будуть ліцеями, а які – початковими школами та гімназіями", – додає вона.

Хто це вирішуватиме? "Уявіть собі карту будь-якої області. Адміністрація області має подбати про те, щоб ліцеї були розташовані в нормальній територіальній доступності та були створені на базі найкращих вчителів та мали хороше обладнання", – розповіла ексміністерка освіти.

Тому обласні державні адміністрації та великі міста будуть самі визначати, де буде перебувати ліцей, виходячи з певних критеріїв.

Водночас, на думку Гриневич, в селах нижча густота населення і дітям буде важко доїжджати до ліцеїв. Тому потрібно подбати там про формат ліцеїв, а поруч з ними можуть бути пансіони чи гуртожитки, де можуть жити діти віком від 16 до 18 років.

Учні 9 класів будуть складати ЗНО

Гриневич розповіла, що після 9 класу випускники будуть складати ЗНО. Серед тестувань буде ще один іспит на вибір професії та схильність, щоб зрозуміти до якої професії людина "природовідповідна". "І також для учня важливо потрапити саме туди, де він має нахил. Щоб не втрачати час свого життя", – додала вона.