З 30 найрозумніших учасників ЗНО тільки дві особи вчитимуться за навчальними програмами гуманітарного профілю. Інші 28 найрозумніших випускників шкіл обрали технічні та природничі науки для навчання у ВНЗ.

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Найбільше заяв від вступників, які мають отримати грошові премії від держави за результатими ЗНО, надійшло до таких ВНЗ:

КНУ ім. Тараса Шевченка – 9;

КПІ ім. Ігоря Сікорського – 4;

Український католицький університет – 4;

З 30 найрозумніших учасників ЗНО тільки дві особи вчитимуться за навчальними програмами гуманітарного профілю. Інші 28 найрозумніших випускників шкіл обрали технічні та природничі науки для навчання у ВНЗ.

Якщо ви хочете продивитися поіменний список 30 найрозумніших випускників 2021, то проскрольте до кінця ↓.

Найбільше заяв від 30 найрозумніших вступників надійшло на такі спеціальності:

"Інженерія програмного забезпечення" – 8;

"Комп’ютерні науки" – 6;

"Прикладна математика" – 2;

"Прикладна фізика та наноматеріали" – 2;

"Економіка" – 2.

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Хто вступив за кордон

Цьогоріч 100 тисяч гривень від держави отримають 27 з 30 можливих випускників закладів середньої освіти, адже троє учасників ЗНО вступили до закордонних ВНЗ.

Ірина Наталуха навчатиметься в одному з університетів Німеччини за спеціальністю "Інженерна екологія". Іван Гечу вивчатиме "Інформатику" у Варшавському університеті, а Максим Гордієнко навчатиметься у Вроцлавському політехнічному інституті.

Ілля Шкірко отримав сумарно з чотирьох предметів ЗНО найбільше балів – 798. Хлопець вивчатиме "Інженерію програмного забезпечення" в Харківському національному університеті радіоелектроніки на заочній формі. Він також отримав запрошення на навчання від вишів США, Китаю та Канади. Наразі Ілля розмірковує, де сам він денно навчатиметься.

Ольга Шульга вивчатиме "Логопедію" в Бердянському державному педагогічному університеті на "заочці". 24 канал припустив, що дівчина навчатиметься очно в одному з ВНЗ за кордоном. Однак підтвердити чи спростувати цю інформацію не змогли у Черкаському фізико-математичному ліцеї, який Шульга закінчила цьогоріч.

Згідно з умовами, стотисячну премію присуджують учасникам ЗНО: які сумарно з чотирьох навчальних предметів отримали не менше 790 балів, зокрема 200 з однієї дисципліни;

які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із ВНЗ. Якщо до переліку потрапило менш ніж тридцять осіб або їх тридцять, то премію присуджують всім із них. У разі, якщо до переліку претендентів потрапило понад тридцять осіб, премія присуджується лише тим, чий результат є більшим щонайменше на 1 бал.

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Які університети та спеціальності обрали 30 найрозумніших учасників ЗНО:

Ілля Шкірко навчався в Харківському фізико-математичному ліцеї № 27. Склав ЗНО з математики та фізики на 200 балів. Загальна сума балів – 798. Вступив до Харківського національного університету радіоелектроніки на заочну форму навчання. Спеціальність – "Інженерія програмного забезпечення". Навчатиметься на бюджеті.

В інтерв’ю сайту 24 каналу хлопець розповів, що паралельно з навчанням в українському ВНЗ навчатиметься й в одному з закордонних вишів. Наразі йому надійшли пропозиції з університетів США, Канади та Китаю.

Матвій Притула навчався в Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при ЛНУ ім. Івана Франка. Склав ЗНО з математики та фізики на 200 балів. Загальна сума балів – 797. Вступив до Українського католицького університету на денну форму навчання. Спеціальність – "Комп’ютерні науки". Навчатиметься на контракті. Данило Резник навчався в Херсонському фізико-технічному ліцеї. Склав ЗНО з математики та фізики на 200 балів. Загальна сума балів – 797. Вступив до КПІ ім. Ігоря Сікорського на денну форму навчання. Спеціальність – "Прикладна математика". Навчатиметься на бюджеті. Денис Кінзерський навчався в Українському фізико-математичному ліцеї КНУ ім. Тараса Шевченка. Він склав ЗНО з математики, хімії та біології на 200 балів. Загальна сума балів – 796. Вступив до КНУ ім. Тараса Шевченка на денну форму навчання. Спеціальність – "Біологія". Навчатиметься на бюджеті. Ірина Суховерська навчалася у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при ЛНУ ім. Івана Франка. Склала ЗНО з хімії та біології на 200 балів. Загальна сума балів – 796. Вступила до КНУ ім. Тараса Шевченка та денну форму навчання. Спеціальність – "Медицина". Навчатиметься на бюджеті. Сергій Єлфімов навчався в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови. Склав ЗНО з математики та англійської на 200 балів. Загальна сума балів – 796. Вступив до Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана на денну форму навчання. Спеціальність – "Економіка". Навчатиметься на бюджеті. Володимир Ковальов навчався в Миколаївській спеціалізованій І-ІІІ ступенів школі № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу. Склав ЗНО з англійської на 200 балів. Загальна сума балів – 796. Вступив до КНУ ім. Тараса Шевченка на денну форму навчання. Спеціальність – "Інженерія програмного забезпечення". Навчатиметься на бюджеті. Олена Олефір навчалася в Одеській спеціалізованій школі №17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови. Склала ЗНО з математики на 200 балів. Загальна сума балів – 796. Вступила до КНУ ім. Тараса Шевченка на денну форму навчання. Спеціальність – "Комп’ютерні науки". Навчатиметься на бюджеті. Максим Ганєв навчався Рішельєвському науковому ліцеї. Склав ЗНО з біології на 200 балів. Загальна сума балів – 795. Вступив до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на денну форму навчання. Спеціальність – "Біотехнології та біоінженерія". Навчатиметься на бюджеті. Марія Паров’як навчалася у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при ЛНУ ім. Івана Франка. Склала ЗНО з англійської на 200 балів. Загальна сума балів – 795. Вступила до КНУ ім. Тараса Шевченка на денну форму навчання. Спеціальність – "Фізика та астрономія". Навчатиметься на бюджеті. Вікторія Миць навчалася в Золочівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 імені Маркіяна Шашкевича. Склала ЗНО з англійської на 200 балів. Загальна сума балів – 795. Вступила до КПІ ім. Ігоря Сікорського на денну форму навчання. Спеціальність – "Інженерія програмного забезпечення". Навчатиметься на бюджеті. Ірина Наталуха навчалася в Сумській гімназії №1 м. Суми Сумської області. Склала ЗНО з математики та англійської мови на 200 балів. Загальна сума балів – 794,5. Не подавала заявки до українських ВНЗ. Директор Сумської гімназії №1 Лариса Симоненко каже в інтерв’ю 24 каналу, що Ірина вступила до одного з університетів Німеччини на спеціальність "Інженерна екологія". Олексій Чикалов навчався в запорізькому ліцеї "Логос". Склав ЗНО з фізики та хімії на 200 балів. Загальна сума балів – 794. Вступив до ХНУ ім. В. Н. Каразіна на денну форму навчання. Спеціальність – "Прикладна фізика та наноматеріали". Навчатиметься на бюджеті. Іван Гечу навчався в Дніпропетровському обласному ліцеї-інтернаті фізико-математичного профілю. Склав ЗНО з математики та англійської на 200 балів. Загальна сума балів – 794. Вступав до КНУ ім. Тараса Шевченка на "Комп’ютерні науки", однак не подав оригінали документів до цього закладу освіти.

Іван вивчатиме "Інформатику" в Варшавському університеті. Про це Тетяна Петренко, куратор випускників Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю, розповіла в інтерв’ю 24 каналу.