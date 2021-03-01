Які університети та спеціальності обирають абітурієнти з окупанованих територій: дані МОН

Вступники із Донбасу хочуть здобувати в Україні медичну та юридичну освіту. Натомість випускники з окупованого Криму вступають на менеджмент та ІТ-спеціальності. Які університети обирають – читайте у матеріалі.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що вищеперелічені спеціальності є нині лідерами для вступу на бюджет в українські виші.

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Які спеціальності обирають вступники з окупованих територій

За його словами, також популярними серед вступників залишаються такі спеціальності: комп'ютерні науки, менеджмент та економіка.

Водночас студенти із анексованого Криму обирають також менеджмент та інженерію програмного забезпечення. Далі йдуть медицина, право та економіка.

Які університети обирають вступники з окупованих територій

Випускники з ТОТ обирають зовсім різні університети для здобуття в Україні вищої освіти.

Лідерами за кількістю студентів з Криму є такі виші:

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Національний університет "Львівська політехніка".

А найбільш популярними за кількістю вступників з Донбасу є такі виші:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Міністр освіти запевнив, що за ініціативою президента у 2020 році вперше (за квотою-2) право вступати до українських вишів отримали не тільки діти з тимчасово окупованого Криму, а і діти з тимчасово окупованої частини Донбасу.



Також у 2020 році обсяг квоти-2 збільшено до 12 755 місць, що майже в 5 разів більше, ніж у 2019 році.

Які пільги є для вступників з окупованих територій

Під час вступної кампанії у 2021 році освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" розпочнуть свою роботу 7 червня, а закінчать 24 вересня. Вступ буде організовано за процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2? Це визначена кількість пільгових місць державного замовлення для вступників з тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.

Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, натомість він повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри з таких предметів:

українська мова;

історія України;

предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).

Приїжджати на іспити можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра на бюджет будуть приймати до 19 липня 2021 року.