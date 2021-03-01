Які університети та спеціальності обирають абітурієнти з окупанованих територій: дані МОН

Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Вступники із Донбасу хочуть здобувати в Україні медичну та юридичну освіту. Натомість випускники з окупованого Криму вступають на менеджмент та ІТ-спеціальності. Які університети обирають – читайте у матеріалі.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що вищеперелічені спеціальності є нині лідерами для вступу на бюджет в українські виші.
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За його словами, також популярними серед вступників залишаються такі спеціальності: комп'ютерні науки, менеджмент та економіка.
Водночас студенти із анексованого Криму обирають також менеджмент та інженерію програмного забезпечення. Далі йдуть медицина, право та економіка.
Випускники з ТОТ обирають зовсім різні університети для здобуття в Україні вищої освіти.
Лідерами за кількістю студентів з Криму є такі виші:
А найбільш популярними за кількістю вступників з Донбасу є такі виші:
Міністр освіти запевнив, що за ініціативою президента у 2020 році вперше (за квотою-2) право вступати до українських вишів отримали не тільки діти з тимчасово окупованого Криму, а і діти з тимчасово окупованої частини Донбасу.
Також у 2020 році обсяг квоти-2 збільшено до 12 755 місць, що майже в 5 разів більше, ніж у 2019 році.
Під час вступної кампанії у 2021 році освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" розпочнуть свою роботу 7 червня, а закінчать 24 вересня. Вступ буде організовано за процедурою в межах квоти-2.
Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, натомість він повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри з таких предметів:
Приїжджати на іспити можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра на бюджет будуть приймати до 19 липня 2021 року.