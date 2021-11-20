Олена Шаповалова розповіла, що медичні виші, які зазвичай у лідерах за запрошеннями, цього року не добрали абітурієнтів з Індії.

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Вона також запевнила, що Україна створює умови для того, щоб іноземних студентів в українських університетах ставало більше.

"Для нас дуже цінно, що в Україні навчається понад 75 тисяч студентів зі 155 країн світу. Адже навчання іноземних студентів – це визнання української освіти, імідж України та інвестиції в економіку", – вважає директорка УДЦМО.

Які українські університети обирають іноземці

Найбільше запрошень на навчання зареєстрували:

Приватний виш "Міжнародний європейський університет";

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Харківський політехнічний інститут;

Одеський державний аграрний університет;

Харківський національний медичний університет;

Приватний заклад вищої освіти "Академія кіно та нових медіа";

Полтавський університет економіки і торгівлі;

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Білоцерківський національний аграрний університет.



Які українські університети обирають іноземці / Фото УДЦМО

Які спеціальності найпопулярніші серед іноземців

З-поміж спеціальностей найпопулярнішими серед іноземних абітурієнтів є:

медицина,

менеджмент,

економіка,

стоматологія,

комп‘ютерні науки,

комп’ютерна інженерія,

середня освіта (за предметними спеціалізаціями),

фармація та промислова фармація,

філологія,

хімічні технології та інженерія.



Які спеціальності найпопулярніші серед іноземців / Фото УДЦМО

З якими проблемами стикаються вступники з-за кордону? Серед проблемних аспектів вступної кампанії, Олена Шаповалова наголосила на обмеженості вибору мови навчання та відповідальності вишів при видачі запрошень особисто.

Додамо, що директорка Українського державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова розповіла, що іноземні студенти, навчаючись в Україні, щороку витрачають на власні потреби понад 570 мільйонів доларів.

За її словами, кожен іноземний студент, здобуваючи вищу освіту в Україні, витрачає щонайменше від 6 до 8 тисяч доларів США щороку.

Загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби, сягнула понад 570 мільйонів доларів США. Якщо в середньому тривалість навчання дорівнює 5 – 6 рокам, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад 3 мільярди гривень,

– пояснила вона.

До слова, цього року до вишів України вступили понад 2 тисячі студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі. Які виші та спеціальності вони обрали – читайте у статті.