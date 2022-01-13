Які вимоги до вчителів від директора чи батьків є незаконними: пояснення експертів

Адміністрація чи батьки мають безліч вимог до вчителів, які не входять до посадових інструкцій. Йдеться про ремонт у класі чи кабінеті, прибирання на території школи, збір коштів із батьків, написання наказів, допомога в організації шкільних заходів тощо.

Вчителі розповіли, які непередбачені посадовими інструкціями вимоги їм висувають, і що на це відповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов та юрист Роман Бондаренко.

До теми Вчителям доплачуватимуть за ведення шкільного сайту

Які вимоги до вчителів є незаконними

Прибирання

Серед найпоширеніших вимог учителі назвали – прибирання класної кімнати, шкільного подвір’я, виполювання бур’яну, вантаження шкільних меблів, поклейки шпалер тощо.

Юрист Роман Бондаренко пояснює, що до штату працівників закладу освіти входять прибиральники, які отримують зарплату за прибирання всіх приміщень, у тому числі і території школи.

Дотримання вимог Санітарного регламенту для шкіл щодо щоденного вологого прибирання всіх приміщень та обладнання закладу освіти – це обов’язки прибиральників службових приміщень,

– пояснив він.

Формування штатного розпису – це відповідальність її керівника та засновника. Якщо в школі бракує прибиральників, то такий “дефіцит кадрів” не має компенсуватися силами дітей чи вчителів.

"Якщо адміністрація школи чи органи управління освітою висувають якісь вимоги до вчителів, не передбачені посадовими обов’язками, раджу запам’ятати фразу: "Де це написано?", – зазначає Роман Бондаренко.

Якщо ж обов’язки передбачені нормативними актами, трудовим договором чи посадовою інструкцією, то їх потрібно виконувати.

Збір коштів чи власні витрати

Збір коштів із батьків на меблі, підручники, придбання паперу і фарби для принтерів шкільних, ремонт техніки – ці вимоги також часто вказують вчителі.

Перш за все, ремонт у школи повинен робити її засновник.

"Засновником комунальних закладів освіти є територіальна громада в особі місцевого органу влади, який і відповідає за утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти. Ні вчителі, ні батьки, ні діти не зобов’язані робити ремонт (фарбувати, клеїти шпалери, міняти вікна тощо), – каже юрист.

А освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що якщо адміністрація школи вимагає від учителів збирати гроші з батьків – це кримінальний злочин. Однак, це не означає, що батьки не можуть добровільно надати допомогу школі.

Ведення відомостей

За словами Сергія Горбачова, облік коштів на харчування – можливий варіант вимог до вчителів, якщо він проведений письмовим наказом по школі.



Вчителька заповнює журнал / Фото konkurent.ua

"Мають бути документально оформлені накази по школі й базуватися на законних підставах – нормативних документах, постановах уряду. Будь-який наказ є розпорядчим документом і має базуватися на нормативній базі", – запевнив він.

Додаткове навантаження

Часто вчителі вказували на вимогу адміністрації школи заміняти колег, працювати понаднормово чи допомагати колегам, які не хочуть вчитися працювати зі сучасними технологіями.

Сергій Горбачов розповів, що допомогти колегам – це нормальне ставлення до роботи.

А от ненормально, коли допомогу вважають обов’язком і зловживають нею. Коли вчитель інформатики починає щось робити замість людини, яка не хоче вчитися, – це його особисте рішення. Має бути наказ і додаткова оплата за додаткову роботу,

– переконує експерт.

Якщо немає оплати, тоді потрібно звернутися до керівника закладу, до начальника департаменту, відділу освіти з вимогою відновити в повному обсязі належні виплати.

За законом "Про звернення громадян", відповідь має бути надана протягом п’яти робочих днів. Інакше має бути адміністративна відповідальність – штраф за ненадання відповіді.

Горбачов додав, що у школі завжди є багато речей, які треба робити, і вони не передбачені жодними інструкціями.

На його думку, якщо від учителів вимагають виконувати певну роботу без наказу, домовленостей, компенсацій, то в директорів шкіл є достатньо способів для "подяки" за виконану роботу в позаурочний час:

офіційне оформлення,

надання відгулів,

надання додаткових днів відпустки.

Вимоги від батьків

Найпоширеніші вимоги, які вчителі чують від батьків:

спілкування з батьками або учнями в неробочий час,

консультування учнів у позаурочний час,

проведення додаткових екскурсій, заходів,

пошук загублених речей,

запис домашнього завдання в щоденник тощо.

Юрист наголосив, що, зважаючи на те, що педагоги “зобов’язані дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками”, вчителям варто знаходити спільне вирішення питань, які є в батьків.

У жодному разі не йдеться про виконання всіх забаганок батьків, є вимоги закону й посадові інструкції, зрештою, здоровий глузд. Співпраця з батьками буде корисною і для вчителів, бо "традиційні" шкільні проблеми є спільними і для батьків, і для вчителів,

– додає Роман Бондаренко.

Стаття 54 закону “Про освіту” передбачає, що вчителі мають право на захист професійної честі та гідності, а також право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу.

Освітній омбудсмен каже, що якщо є вимоги від батьків спілкуватися в позаурочний час, то тут потрібно ретельно вибудувати комунікацію та встановити години, коли можна телефонувати.

“Однак, це не стосується дзвінків у термінових випадках. Кожен має право на особистий час. Треба розуміти свої права й поважати права інших”, – підсумував він.



Вчителька проводить батьківські збори / Фото newsroom

Вчителям треба обстоювати свої права

Юрист радить вчителям насамперед ознайомитися з правами та обов’язками педагогічних працівників, викладених у статті 54 Закону України “Про освіту”, а також із власними трудовим договором / контрактом та посадовою інструкцією.

Зокрема, згідно з пунктом 2 статті 24 Закону України "Про повну загальну середню освіту":

"Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їхніх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та / або посадовою інструкцією".

Пункт 5 статті 60 Закону України "Про освіту" передбачає:

"Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних і науково-педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої трудовим договором".

Читайте також Які фрази вчитель в жодному разі не має говорити учням

Крім цього, згідно з Конституцією України (стаття 24), використання примусової праці забороняється. "Тобто, у Конституції України та двох профільних законах є пряма заборона примусово залучати вчителів до робіт, не передбачених трудовим договором", – наголошує Роман Бондаренко.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначає, що будь-яка вимога адміністрації школи чи засновника має бути оформлена письмово.

"Будь-яка вимога мусить мати підстави. На якій підставі адміністрація школи вимагає проводити ремонт, прибирати, збирати кошти, мати додаткове навантаження тощо. Це перше запитання, яке мають поставити вчителі", – додав він.