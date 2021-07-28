Які відпустки та виплати мають вчителі у школах: детальне роз’яснення Мінекономіки

Кожен працівник освіти має законне право на щорічну чи будь-яку іншу відпустку. Проте іноді виникають перешкоди на отримання відпустки чи виплати допомоги педагогам. Тому Міністерство економіки підготувало детальне роз'яснення про відпустку вчителів.

Служба освітнього омбудсмена отримала численні запитання від вчителів та директорів щодо відпусток. І оскільки у законодавстві не завжди можна знайти відповіді, вони звернулися до уряду та отримали пояснення Мінекономіки.

До теми Як вчителям взяти відпустку: її види, умови надання та компенсації

"І хоча більшість вчителів цього року вже перебувають у відпустках, відповіді на питання дозволять більш впевнено відстоювати свої права у подальшому", – сказали в Службі освітнього омбудсмена.

Загалом постанова уряду визначає особливий порядок надання щорічної основної відпустки педагогічним працівникам тривалістю до 56 календарних днів.

Які є види відпусток для освітян

Щорічні відпустки.

Відпустка для підготовки участі у змаганнях (надається вчителям, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях).

Творча відпустка (надається освітянам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників тощо).

Соціальні відпустки (надаються у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3-річного віку тощо).

Відпустки за власний рахунок.

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

Відпустка для вчителів, які працюють за строковим договором

Як стаж роботи впливає на щорічну відпустку на алгоритм її надання – читайте у статті

У Мінекономіки запевнили, що якщо директор школи вирішив не продовжувати строковий договір і звільнив педагога, то вчитель втрачає своє законне право на відпустку та оздоровчі виплати.

Водночас вчителям, які отримують пенсію за віком і працюють за строковим договором, надається щорічна основна відпустка за графіком, затвердженим у школі, та виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного ставки зарплати.

За бажанням працівника у разі звільнення йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.



Вчитель у школі / Фото mozok.net

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує цей строк. Тоді договір продовжується до закінчення відпустки.

Оздоровчі виплати для вчителів

Вчителі-пенсіонери, які працюють за строковими трудовими договорами, часто скаржаться на неотримання оздоровчих виплат. Хоча виплата допомоги на у розмірі ставки зарплати при наданні щорічної відпустки є державною гарантією вчителям.

Мінекономіки роз’яснює, що вчителям, яким виплачується пенсія за віком і які працюють за строковим договором, надається щорічна основна відпустка за графіком, затвердженим у школі, та виплачується допомога на оздоровлення.

Якщо до закінчення строку договору педагогу не надана щорічна основна відпустка, то у разі звільнення працівника, йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.

У разі звільнення вчителів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

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При цьому, у разі звільнення працівника без надання йому щорічної відпустки, при виплаті грошової компенсації за невикористані дні відпусток, допомога на оздоровлення не виплачується. У Мінекономіки додали, що якщо час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору, то він продовжується до закінчення відпустки.

Розрахункові виплати за відпустки

З початком відпусток серед вчителів до освітнього омбудсмена звернулася велика кількість педагогів щодо зменшення розрахункових виплат за відпустки. Так, вчителі отримали відпускні виплати без урахування збільшення розмірів мінімальної зарплати.

Міністерство економіки запевнило, що вилучення механізму коригування виплат не повинно призводити до зменшення середньої зарплати педагогів. Оскільки кошти, які мали бути направлені на коригування зарплати, мають бути направлені на додаткову зарплату та стимулюючі виплати.

Як нараховувати основну та додаткові відпустки

Більшість педагогів мають тривалість відпустки 56 днів, а з них частина мають право на додаткові та соціальні відпустки тривалістю до 10 днів.

Водночас у статті закону України "Про відпустки" зазначено, що загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

На це у Мінекономіки відповіли, що одному з батьків, які:

мають двох або більше дітей віком до 15 років,

мають дитину з інвалідністю,

які усиновили дитину,

матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи,

одинокій матері,

особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи A I групи,

надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Відповідно до закону, зазначена відпустка є соціальною і не належить до виду щорічних відпусток, тому на неї не поширюються норми закону.

Тобто щорічна основна відпустка педагогічного працівника складає 56 днів, але працівник має повне право крім цієї відпустки взяти додаткову соціальну відпустку на 10 днів.

Виплата допомоги при неповному педагогічному навантаженні

У законі зазначається, що педагоги та науково-педагогічні працівники отримують допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки. Але законодавством не визначено, у якому розмірі отримують допомогу на оздоровлення вчителі, які працюють не на повне педагогічне навантаження (неповну тарифну ставку).

Міністерство економіки роз’яснило, що держава забезпечує вчителям виплату допомоги на оздоровлення у розмірі ставки зарплати під час надання щорічної відпустки.

В Україні робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Ця виплата є обов’язковою, і кошти на виплату такої допомоги мають бути передбачені фондом оплати праці закладу.

Так, для кожного педагога передбачається одна допомога для оздоровлення. А вчителі, які працюють на неповну ставку (за основною посадою), допомога на оздоровлення виплачується у розмірі ставки, незалежно від тижневого (чи річного) навчального навантаження або обсягів роботи.



Вчитель отримує виплати незалежно від навантаження / Фото tepravda

Водночас вчителям, які працюють в одному або декількох закладах, виплата допомоги на оздоровлення надається тільки за місцем основної роботи в розмірі одного посадового окладу, і лише за одним, а не кожним місцем роботи. Також законодавством не встановлено обмежень щодо виплати матеріальної допомоги, у тому числі й на оздоровлення, для вчителів, які працюють за сумісництвом.

До слова, раніше ми розповідали, що вчитель, який ще не пропрацював у школі рік, все одно отримує 56 днів щорічної відпустки.

Чи можна взяти відпустку не влітку? Графіки відпусток складають заздалегідь, при цьому ураховуються інтереси закладу освіти, особисті інтереси вчителів та можливості.

Основна відпустка вчителя узгоджується з навчальним планом та надається переважно влітку. Але є окремі випадки, коли її можуть надати під час осінніх, зимових чи весняних канікул.

Для яких осіб надаються відпустки у зручний для них час: