В Україні затвердили професійний стандарт вчителя. Він втілює сучасний підхід до визначення загальних компетентностей педагога. Але чи є вимоги до вчителів за кордоном?

Чимало розвинених країн і тих, які динамічно розвиваються, зараз перебувають на шляху стандартизації професійної освіти й діяльності різних категорій педагогів, повідомляє видання НУШ.

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Зокрема, успіхи в розвитку цих країн найбільше залежать від якості підготовки педагогів та ефективності кадрової політики.

Дослідницький досвід команди розробників українського стандарту показав, що саме ті країни, в яких діють професійні стандарти вчителя, досягають переважно високих показників учнівської успішності,

– сказала докторка педагогічних наук Наталія Авшенюк.

За її словами, не всі країни мають однаково розроблені документи під назвою "професійний стандарт вчителя".

Загалом країни в питанні професійних якостей учителя умовно можна поділити на три групи:

Країни, в яких є професійні стандарти, – teacher professional standards. Сюди входять Австралія, Велика Британія, США, Нова Зеландія, Чехія.

Країни, в яких запроваджено аналогічні документи, які конкретизують вимоги до професійних компетентностей учителя – професійний профіль учителя, рамка професійних компетентностей тощо. Це – Південна Корея і Сінгапур.

Країни, в яких імплементовані стандарти професійної підготовки вчителя саме з акцентом на кваліфікаційні характеристики випускників педагогічної програми, вимоги до їх атестації і систематичної сертифікації. Це – Норвегія, Фінляндія і Японія.

Під час роботи над українським професійним стандартом України більше до уваги брали наробки Австралії, Чехії і Великої Британії.

"В українському стандарті свідомо зробили поділ на особистісний і професійний вимір. Розвели особистісні характеристики вчителя (емоційно-етична компетентність) і професійні компетентності, які стосуються професійної діяльності", – кажуть експерти.

Професійний стандарт вчителя в Австралії

Австралійський професійний стандарт визначає якість професії вчителя. Тобто це така собі рамка, яка окреслює знання, практику та професійну залученість у процесі розвитку професійної кар’єри вчителя.

Австралійський документ охоплює чотири рівні професійної кар’єри вчителя:

Кваліфікований вчитель (Graduate teachers) – вчитель-початківець, який успішно завершив навчання за акредитованою освітньою програмою базової підготовки вчителів;

(Graduate teachers) – вчитель-початківець, який успішно завершив навчання за акредитованою освітньою програмою базової підготовки вчителів; Вчитель-професіонал (Profiсient teachers), який пройшов усі етапи реєстрації і засвідчив повну відповідність 7 стандартам “Австралійського професійного стандарту для вчителів”;

(Profiсient teachers), який пройшов усі етапи реєстрації і засвідчив повну відповідність 7 стандартам “Австралійського професійного стандарту для вчителів”; Висококваліфікований учитель (Highly Accomplished teachers) – визнаний як високоефективний, майстерний практик, що самостійно і незалежно працює й удосконалюється, а також підтримує колег у межах колаборативного професійного розвитку;

(Highly Accomplished teachers) – визнаний як високоефективний, майстерний практик, що самостійно і незалежно працює й удосконалюється, а також підтримує колег у межах колаборативного професійного розвитку; Вчитель-лідер / Провідний вчитель (Lead teachers) – вчитель, якого визнають як зразкового, і поважають колеги, батьки / опікуни та громада.

Професійний стандарт вчителя в Чехії

У професійних стандартах вчителя Чеської республіки зазначені різні цільові групи, для яких цей документ може бути корисним: вчителі, батьки, діти, громадськість.

Чеський стандарт побудований на етапах кар’єри вчителя:

вчитель-початківець;

самостійний вчитель – фахівець, який вміє працювати і брати на себе відповідальність;

видатний вчитель – вчитель-новатор, педагогічний лідер у школі;

зразковий учитель – лідер шкільної системи – вчитель, професійна діяльність якого виходить за межі окремої школи. Він стає прикладом для регіонального осередку.

Учительський стандарт у Чехії побудований за 4-ма сферами: професійна етика; вчитель і його професійне “я” (самоідентифікація вчителя в освітньому середовищі); вчитель і його учні (взаємодія з учнями); вчитель та його оточення (взаємодія з іншими).

Професійний стандарт вчителя у Великій Британії

У Великій Британії для кожного етапу кар’єри вчителя розроблено окремий документ – професійний стандарт: від стандарту кваліфікованого вчителя для випускника університету до стандарту для директора школи.

Там працюючий вчитель може рухатися кар’єрними щаблями в межах свого професійного росту. А асистентом вчителя може працювати людина, яка поки навіть немає професійної кваліфікації, але прагне її отримати.