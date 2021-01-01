Які вчителі за кордоном: професійний стандарт вчителя в інших країнах
В Україні затвердили професійний стандарт вчителя. Він втілює сучасний підхід до визначення загальних компетентностей педагога. Але чи є вимоги до вчителів за кордоном?
Чимало розвинених країн і тих, які динамічно розвиваються, зараз перебувають на шляху стандартизації професійної освіти й діяльності різних категорій педагогів, повідомляє видання НУШ.
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Зокрема, успіхи в розвитку цих країн найбільше залежать від якості підготовки педагогів та ефективності кадрової політики.
Дослідницький досвід команди розробників українського стандарту показав, що саме ті країни, в яких діють професійні стандарти вчителя, досягають переважно високих показників учнівської успішності,
– сказала докторка педагогічних наук Наталія Авшенюк.
За її словами, не всі країни мають однаково розроблені документи під назвою "професійний стандарт вчителя".
Загалом країни в питанні професійних якостей учителя умовно можна поділити на три групи:
- Країни, в яких є професійні стандарти, – teacher professional standards. Сюди входять Австралія, Велика Британія, США, Нова Зеландія, Чехія.
- Країни, в яких запроваджено аналогічні документи, які конкретизують вимоги до професійних компетентностей учителя – професійний профіль учителя, рамка професійних компетентностей тощо. Це – Південна Корея і Сінгапур.
- Країни, в яких імплементовані стандарти професійної підготовки вчителя саме з акцентом на кваліфікаційні характеристики випускників педагогічної програми, вимоги до їх атестації і систематичної сертифікації. Це – Норвегія, Фінляндія і Японія.
Під час роботи над українським професійним стандартом України більше до уваги брали наробки Австралії, Чехії і Великої Британії.
"В українському стандарті свідомо зробили поділ на особистісний і професійний вимір. Розвели особистісні характеристики вчителя (емоційно-етична компетентність) і професійні компетентності, які стосуються професійної діяльності", – кажуть експерти.
Професійний стандарт вчителя в Австралії
Австралійський професійний стандарт визначає якість професії вчителя. Тобто це така собі рамка, яка окреслює знання, практику та професійну залученість у процесі розвитку професійної кар’єри вчителя.
Австралійський документ охоплює чотири рівні професійної кар’єри вчителя:
- Кваліфікований вчитель (Graduate teachers) – вчитель-початківець, який успішно завершив навчання за акредитованою освітньою програмою базової підготовки вчителів;
- Вчитель-професіонал (Profiсient teachers), який пройшов усі етапи реєстрації і засвідчив повну відповідність 7 стандартам “Австралійського професійного стандарту для вчителів”;
- Висококваліфікований учитель (Highly Accomplished teachers) – визнаний як високоефективний, майстерний практик, що самостійно і незалежно працює й удосконалюється, а також підтримує колег у межах колаборативного професійного розвитку;
- Вчитель-лідер / Провідний вчитель (Lead teachers) – вчитель, якого визнають як зразкового, і поважають колеги, батьки / опікуни та громада.
Професійний стандарт вчителя в Чехії
У професійних стандартах вчителя Чеської республіки зазначені різні цільові групи, для яких цей документ може бути корисним: вчителі, батьки, діти, громадськість.
Чеський стандарт побудований на етапах кар’єри вчителя:
- вчитель-початківець;
- самостійний вчитель – фахівець, який вміє працювати і брати на себе відповідальність;
- видатний вчитель – вчитель-новатор, педагогічний лідер у школі;
- зразковий учитель – лідер шкільної системи – вчитель, професійна діяльність якого виходить за межі окремої школи. Він стає прикладом для регіонального осередку.
Учительський стандарт у Чехії побудований за 4-ма сферами: професійна етика; вчитель і його професійне “я” (самоідентифікація вчителя в освітньому середовищі); вчитель і його учні (взаємодія з учнями); вчитель та його оточення (взаємодія з іншими).
Професійний стандарт вчителя у Великій Британії
У Великій Британії для кожного етапу кар’єри вчителя розроблено окремий документ – професійний стандарт: від стандарту кваліфікованого вчителя для випускника університету до стандарту для директора школи.
Там працюючий вчитель може рухатися кар’єрними щаблями в межах свого професійного росту. А асистентом вчителя може працювати людина, яка поки навіть немає професійної кваліфікації, але прагне її отримати.
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