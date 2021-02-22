Які вчителі подобаються учням: цікаве дослідження гарвардських вчених

Гарвардські вчені провели дослідження щодо ефективності спілкування вчителів з учнями. Вони назвали підтверджені наукою секрети: наприклад, вчителям важливо менше говорити з підлітками та більше запитувати.

Як проходило дослідження? Американські вчені з Університету Північної Кароліни та Гарвардського університету дослідили понад 460 ситуацій першого спілкування між незнайомцями.

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Сто людей зустрічалися особисто, а решта – контактували онлайн. Учасникам експерименту призначали випадкову особу, з якою вони мали говорити протягом 15 хвилин. Потім з’ясовували, наскільки кожен з добровольців сподобався іншому.

Які вчителі подобаються учням

Якщо до школи приходить учитель, який щойно завершив університет, його молодість вже викликає симпатію учнів. Але тут важливо не схилятися до панібратства.

Натомість спроба молодого вчителя відсторонитися від учнів, сховатися за маскою поважного педагога знижує довіру школярів до нього.

А якщо до класу просто приходить новий учитель, то довіру дітей може викликати будь-яке знання їхніх реалій: модної музики, серіалів, фільмів, жартів, сленгу тощо.

За словами дослідників, ідеальний варіант, коли на перших порах підліток відчуває, що його інтереси та ситуації розуміють, а далі – коли вчитель показує себе як знавець своєї справи, веде за собою у доросле професійне життя.

Ще один висновок гарвардських учених: люди вважають приємнішими тих, хто ставить більше запитань, особливо про них самих та про те, що вони сказали.